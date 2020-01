Justin Timberlake : Ce pari qui l'a contraint à embrasser... Jessica Simpson !

Il s'est un temps trompé de Jessica. Bien avant d'être un homme marié, Justin Timberlake n'avait d'yeux que pour une ancienne collègue du Mickey Mouse Club... plus ou moins par intérêt. Invitée sur le plateau du Jimmy Kimmel Live pour parler de son nouveau livre Open Book – sortie le 4 février 2020 –, Jessica Simpson a effectivement expliqué qu'elle avait eu l'occasion de se rapprocher de l'interprète de Sexy Back avant de découvrir la supercherie. "Je venais de divorcer et il était célibataire, a-t-elle raconté. Il était chez moi et on a partagé une sorte de baiser nostalgique. Je me suis dit 'Tiens, c'est intéressant'. Puis il a pris son téléphone et il a commencé à écrire un message. Et je lui ai dit 'J'espère au moins que ce n'est pas pour une autre fille. Est-ce que j'ai mis trop de langue ou quelque chose comme ça ?'"

Je lui ai dit : "Ok, on arrête là. On ne s'embrasse plus"

La raison de ce baiser remontait à la toute jeune adolescence de Justin Timberlake, qui avait tout simplement parié à l'époque avec Ryan Gosling qu'il embrasserait, le premier, Jessica Simpson. "Apparemment, ils avaient 12 ans, a-t-elle précisé. Et donc, il était en train d'envoyer un message à Ryan pour lui dire qu'il venait de gagner ! Donc je lui ai dit 'Ok, on arrête là. On ne s'embrasse plus." Tout le monde ignore le prix qu'il a remporté pour cet exploit, si ce n'est le droit de faire râler son ami d'enfance. D'autant que, quand elle était plus jeune, Jessica Simpson était davantage intéressée par Ryan Gosling ! "Je trouvais qu'il était vraiment cool parce qu'il venait du Canada, a-t-elle conclu. Je ne savais pas où ça se situait sur une carte, mais je trouvais vraiment ça incroyable. Et il avait quelque chose de vraiment mignon. Mais bon, c'est Justin qui a gagné le pari..."