Jessica Simpson abusée sexuellement : "Il fallait que je reste vierge"

Elle avait décidément le coeur lourd. Jessica Simpson, qui sortira un livre aux mille et une révélations le 4 février prochain, a accepté d'en dire davantage à propos de l'épisode traumatique qu'elle détaille dans ses pages : celui des abus sexuels qu'elle a subi de ses 6 ans à ses 12 ans. Une situation extrêmement délicate pour elle... et pour cause. "Mon père est pasteur, a-t-elle expliqué dans Today's Hoda Kotb. On me disait qu'il fallait que je reste vierge jusqu'au mariage, donc je n'aurais jamais pu partager cette expérience avec qui que ce soit parce que je ne voulais blesser personne." Celle qui a fini par souffrir le plus, c'est malheureusement elle...

Comme elle le détaille dans son ouvrage intitulé Open Book, Jessica Simpson était si jeune qu'elle ne réalisait même pas que ces "chatouilles" étaient complètement inappropriée. D'autant que son "bourreau", la fille d'un couple d'amis de ses parents, n'avait qu'une année de plus qu'elle. "A cette époque, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il se passait, poursuit-elle. Je savais que quelque chose clochait. C'était une personne très proche de ma famille, et elle abusait de moi. Ça a duré pendant un long moment de ma vie." Il faut dire que, même quand ces gestes ont cessé, le souvenir à continuer à la détruire sous forme de substances toxiques...

J'avais besoin que ça s'arrête

Maman de trois enfants – Maxwell Drew (7 ans), Ace Knute (6 ans) et Birdie Mae (10 mois) –, mariée à l'ancien joueur de football américain Eric Johnson, Jessica Simpson est parvenue à trouver un équilibre confortable. Mais ce n'était pas gagné. "Je me tuais avec tout cet alcool et toutes ces pilules, raconte-t-elle dans son livre. J'avais besoin que ça s'arrête." En octobre 2017, heureusement, elle a eu un déclic lors d'une soirée d'Halloween, durant laquelle elle a décidé de renverser la vapeur à l'aide de ses proches et de séances de thérapie régulières. Open Book est donc le témoignage vibrant d'une époque heureusement révolue.