Jessica Simpson alcoolique : Quand elle était "incapable" d'habiller ses enfants

Jessica Simpson évoque des moments difficiles de sa vie dans son livre Open Book, qui sortira le 4 février prochain, notamment son combat contre l'alcool. "À 37 ans, je pensais que j'étais trop jeune pour écrire mes mémoires. (...) Quand j'ai commencé à aller profondément dans la douleur que je ressentais, j'ai réalisé que j'avais touché le fond", explique-t-elle, avant d'évoquer cette soirée d'Halloween, le 31 octobre 2017.

"7h30 du matin et j'avais déjà bu un verre"

Elle et son mari Eric Johnson emmenaient leur fille Maxwell (6 ans) à l'école, et Jessica Simpson était sur le siège passager. "Il était 7h30 du matin et j'avais déjà bu un verre", écrit-elle. C'est là qu'elle est rentrée à la maison pour préparer la soirée d'Halloween qu'elle tenait le soir-même. Une fois déguisée, elle explique qu'elle a "décroché".

Quand son mari lui a demandé de l'aider à habiller ses enfants, elle a réalisé qu'elle en était "incapable". "J'étais terrifiée de les laisser me voir dans cet état-là. J'ai honte de dire que je ne sais pas comment ils ont mis leurs costumes cette nuit-là", explique Jessica Simpson dans son livre, dont des extraits ont été dévoilés par PEOPLE Magazine ce 23 janvier 2020.

Cette nuit-là, elle a pris un puissant sédatif pour l'aider à dormir, l'Ambien. Jessica Simpson explique qu'elle voulait juste rester endormie le lendemain matin. "J'ai dormi, j'étais trop effrayée de les voir, effrayée de les avoir laissés tomber. Je me suis cachée jusqu'à ce qu'ils partent, puis j'ai bu", se rappelle-t-elle. C'est là que plusieurs de ses amis sont venus à son chevet, et qu'elle s'est rendu compte qu'elle devait changer. "Je leur ai dit : 'Je dois arrêter. Quelque chose doit s'arrêter. Et si c'est l'alcool qui fait ça et empire les choses, alors j'arrête'", raconte la star de 39 ans, aujourd'hui en pleine santé.

Jessica Simpson explique dans son livre s'être entourée d'une armée de docteurs. Avec le soutien de ses proches et une thérapie deux fois par semaine, elle a trouvé le moyen de s'en sortir, notamment en évoquant les abus sexuels qu'elle a subis lorsqu'elle était enfant.