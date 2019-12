Justin Timberlake infidèle ? Il invite Jessica Biel à vérifier par elle-même

L'alcool peut faire bien plus de ravages qu'une simple gueule de bois. C'est probablement ce que s'est dit Justin Timberlake en découvrant les photos accablantes du Sun, sur lesquelles il échangeait des gestes intimes avec sa partenaire du film Palmer, Alisha Wainwright, sous l'emprise d'un petit coup dans le nez. Le tabloïd britannique avait également diffusé une vidéo de Justin ne parvenant pas à se lever de sa chaise, le regard plongé dans son verre. L'artiste de 38 ans se trouvait en soirée avec l'équipe du film, dans un bar de La Nouvelle-Orléans, au moment des faits.

Justin Timberlake avait alors fait des excuses publiques à celle qui est son épouse depuis 2012, Jessica Biel, et leur fils Silas (4 ans). "J'ai fait preuve d'une grave erreur de jugement, mais je tiens à préciser que rien ne s'est passé avec ma partenaire. J'ai beaucoup trop bu cette nuit-là et je regrette mon comportement", avait-il expliqué sur les réseaux sociaux.

Déterminé à prouver sa bonne foi, l'interprète de Cry me a river aurait demandé à Jessica Biel de se rendre avec lui sur le tournage de Palmer. C'est en tout cas ce qu'assure aujourd'hui Us Weekly, citant des sources proches de l'équipe du film. "Justin a demandé à Jessica de venir à La Nouvelle-Orléans lors du tournage, pour voir par elle-même ce qu'il se passe entre lui et Alisha. Jessica a prévu de lui rendre visite là-bas", a confié une source, samedi 14 décembre 2019.

Pour rappel, Jessica Biel semblait avoir pris les événements avec un calme olympien, portant même son alliance en public. Ni elle, ni Alisha Wainwright n'a pour l'instant réagi publiquement à l'affaire.