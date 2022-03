Justine Cordule (Familles nombreuses) : L'un de ses enfants harcelé et frappé, elle monte au créneau

Justine Cordule se plaît à partager son quotidien avec sa communauté sur Instagram. Mais ce jeudi 24 mars 2022, c'est une mauvaise nouvelle que la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a annoncé à ses abonnés, en story.

Après avoir déposé ses enfants Lubin (3 ans), Cloe (9 ans), Lilas-Rose (5 ans), Timéo, Toan et Tom (11 ans), la charmante blonde a enfin pu profiter d'un moment pour elle, la petite Lyson (née le 12 mars dernier) étant en pleine sieste. Mais, avant de prendre son petit-déjeuner, Justine Cordule a fait une triste révélation sur l'un de ses bambins.

"J'ai déposé Toan à l'école, ça n'allait pas du tout mardi. Il s'est fait taquiner, embêter à la récréation le matin. Donc après la cantine, j'ai dû le récupérer parce qu'il se plaignait d'une douleur au ventre alors qu'il avait piscine et qu'il adore ça. Ca m'étonnait, donc on a un peu creusé la chose. Et hier, il nous a dit qu'il y avait un petit garçon à l'école qui l'embêtait. Il y a eu de grosses insultes et une gifle", a révélé Justine Cordule en story ce matin. Dès que son mari Steeve et elle ont appris la nouvelle, ils n'ont pas manqué d'écrire un mot dans le carnet du petit garçon. "Et je suis allée voir la directrice ce matin, normalement le problème va être réglé dans la journée", a-t-elle conclu. Nul doute que Justine Cordule donnera des détails sur la situation dès qu'elle en saura davantage. En attendant, elle devrait profiter de cette belle journée ensoleillée avec sa petite Lyson.

Justine Cordule n'est pas la seule mère de famille à avoir fait face au harcèlement de l'un de ses enfants. En février dernier, c'est Ambre Dol qui racontait une histoire similaire concernant sa fille Maëlys (13 ans). "Il y a quelques jours, une fille a menacé de descendre à plusieurs, tout ça parce que Maëlys met du temps à lui répondre. C'est dangereux. Il faut vraiment parler à nos enfants, les inciter à nous dire les choses. J'ai appris aussi qu'il y a trois jours, elle a été balayée par cette même jeune fille devant le collège et bloquée. (...) Comment vous dire que je suis une maman qui a le coeur lourd ce soir", avait-elle expliqué.