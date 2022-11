Justine Fraioli : Sa sublime fille Yasmine est son portrait craché, un duo très complice

Des clichés sur lesquels on s'aperçoit notamment de la complicité mais aussi de la ressemblance frappante entre Justine Fraioli et sa fille. Deux jolies blondes, qui ont d'ailleurs déjà fait quelques apparitions publiques à deux, que ce soit à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle table libanaise de la Maison Noura à Paris le 12 décembre 2017 ou pour célébrer la nouvelle communication du parfum Iconique La Vie est Belle de Lancôme à l'hôtel Mona Bismarc un an plus tard. Là aussi, c'était l'occasion de constater que Yasmine Fraioli est le portrait craché de sa maman.

Le père de sa fille est "top"

En revanche, impossible d'analyser sa ressemblance avec son papa puisque l'identité de celui-ci est inconnue. En 2013, lors d'une interview accordée à Public, Justine Fraioli évoquait le sujet de façon très brève et évasive, en expliquant simplement que sa famille était "recomposée" et qu'elle avait de la "chance" que le père de sa fille soit "top". "La priorité de tous les parents reste le bonheur de leurs enfants et je pense que nous y sommes parvenus avec son père", avait-elle ajouté.

En mai 2018, elle s'exprimait à nouveau sur son rôle de mère, alors qu'elle était interrogée par Le Figaro sur le fait qu'elle présentait un nouveau programme sur C8, une émission de rencontres sentimentales intitulée Un amoureux pour maman. "Je sais ce que c'est d'être une maman célibataire puisque je l'ai été durant quelques années. Et j'ai aussi été une enfant de parents divorcés. Donc je connais bien les ressentis de la maman et de l'enfant dans une telle situation", expliquait l'amie d'Enora Malagré.

À noter qu'un mois plus tôt, Isabelle Funaro partageait une photo de son fils Sean - né de sa relation avec Pascal Obispo - en train de se montrer très complice avec Yasmine Fraioli, avec qui il semble en couple sur la photo.