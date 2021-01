Kamala Harris : Après les critiques, un nouveau look pour la vice-présidente

Le mercredi 20 janvier 2021 est une date historique. Kamala Harris est devenue la première vice-présidente des États-Unis. Pour l'occasion, le magazine Vogue publie une édition limitée de son nouveau numéro qui lui est consacré, avec une nouvelle couverture...

Pour le mois de février, Vogue a décidé d'honorer la première vice-présidente de l'histoire des États-Unis, Kamala Harris ! Le magazine s'est pourtant attiré les foudres des internautes et des lecteurs, révoltés par la première des deux couvertures du numéro. L'ex-sénatrice y apparaît vêtue de ses propres vêtements, dont un jean noir et des baskets Converse, un look jugé trop décontracté, porté contre deux rideaux mal posés en fond de photo.

Ainsi, Vogue souhaitait mettre en avant "le côté authentique et approchable" de l'administration Biden-Harris, deux candidats que le magazine a ouvertement soutenu pendant la campagne présidentielle. Du côté de Kamala Harris, le staff de la vice-présidente s'était entendu avec la publication pour que l'image en jean et baskets soit à l'intérieur du numéro, et pas en couverture.

Heureusement, Vogue en a réalisé une deuxième, sur laquelle Kamala Harris porte un ravissant costume bleu gris, signé Michael Kors Collection.