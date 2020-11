Kamala Harris : Sa relation décriée avec un homme qui avait 31 ans de plus qu'elle

Son nom sera inscrit dans les livres d'Histoire. Le 7 novembre 2020, Joe Biden a été élu 46e président des Etats-Unis. Au début de l'année prochaine, il délogera donc Donald et Melania Trump de la Maison-Blanche et s'y installera, soutenu par son fidèle bras droit : Kamala Harris, la toute première femme vice présidente américaine. Et s'il y en a un qui n'est pas près de l'oublier, c'est son ex Willie Brown. Maire de la ville de San Francisco de 1996 à 2004, il a vécu avec elle une jolie idylle au début des années 1990.

Oui, j'ai probablement influencé sa carrière

A l'époque, Kamala Harris approchait la trentaine. Celui qui faisait battre son coeur, Willie Brown, avait près de trente-et-un ans de plus. L'homme politique, 60 ans, venait tout juste de se séparer de sa femme, avec qui il avait partagé huit années de mariage et trois enfants. Ce qui explique que leur histoire n'était, à l'époque, pas vue d'un très bon oeil. "J'ai reçu des centaines d'appels à propos de notre relation, encore plus depuis qu'elle s'est présentée à la présidentielle, expliquait-il en 2019 dans une courte tribune rédigée pour le SFGate. Oui, nous avons eu une liaison. C'était il y a plus de vingt ans. Oui, j'ai probablement influencé sa carrière en l'amenant à une ou deux Commissions d'Etat, quand je faisais partie de l'Assemblée nationale. Tout comme j'ai pu aider Nancy Pelosi, Gavin Newsom, Dianne Feinstein et d'autres politiques. La différence, c'est que c'est la seule qui m'a fait savoir que je serais inculpé si je faisais le moindre écart, ne serait-ce que traverser en dehors des clous, pendant qu'elle était procureure de San Francisco."

Pas d'enfant... ou presque !

Si Kamala Harris semble avoir conservé une relation très amicale avec Willie Brown, la page est tournée depuis bien longtemps, pour l'un comme pour l'autre. Aujourd'hui, la vice-présidente est en couple avec Douglas Emhoff, qu'elle a épousé à Santa Barbara, en Californie, en 2014. Ils n'ont pas eu d'enfant, mais ils forment ensemble une parfaite petite famille recomposée avec le fils et la fille de l'avocat, issus d'une romance précédente. "Ce sont des enfants brillants, talentueux et drôle, racontait-elle, comme le rappelle le magazine Gala. J'étais déjà folle amoureuse de Doug, mais je pense que Cole et Ella m'ont définitivement fait m'accrocher." L'essentiel, c'est que ça dure...