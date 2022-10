Karim Benzema, plusieurs kilos en moins : sa méthode infaillible et sans acidité révélée

C'est le grandissime favori de cette cérémonie du Ballon d'Or 2022 : Karim Benzema. Il faut dire que si Marca et d'autres l'annoncent quasiment déjà comme gagnant alors que la cérémonie ne démarre que ce lundi 17 octobre à 20h30, et est à retrouver sur la chaîne L'Équipe, c'est que l'international français a connu une saison des plus folles. À 34 ans, le buteur du Real Madrid enchaîne les succès depuis ces dernières années. Et physiquement, il n'a par ailleurs jamais été aussi en forme. En 2017, l'attaquant tricolore a perdu près de 8 kilos. Voilà le secret de ce régime...

Depuis 2017, il n'a de cesse de s'affiner. Selon Marca, l'attaquant aurait perdu 7 kilos seulement cette année-là, passant de 85 à 78 kilos. Une perte de poids rendue possible grâce à un plan de travail intensif et un régime personnalisé. C'est donc sous l'oeil avisé de kinés, médecins du club, mais aussi de son coach de l'époque Zidane, que le footballeur a entamé ce régime qui lui aurait permis, toujours selon le quotidien espagnol, de gagner 30% d'élasticité et de vitesse et de descendre au-dessous des 10% d'indice de masse corporelle.

Des microalgues, protéines végétales et de l'eau alcaline

Une silhouette digne du grand compétiteur qu'il est, et un régime qui se complète par la présence d'un cuisiner personnel. Alberto Mastromatteo a d'ailleurs révélé comment le meilleur buteur de Liga la saison passée, a réussi à perdre une petite dizaine de kilos. Et pour cela, le père de deux enfants, Ibrahim et Mélia, ne se nourrit exclusivement que d'algues et d'eau alcaline. Pas de livraison de fast foot chez la star du Real Madrid. "Les microalgues sont des protéines végétales, c'est sept fois plus efficace que ce que peut apporter un steak de veau", a fait savoir notamment le chef dans un reportage diffusé dans l'émission El Chiringuito de Jugones. Le joueur a donc dû aussi se délecter de légumes et poissons cuits à la vapeur. Et le nettoyage des aliments par de l'eau alcaline aurait également participé à la perte de poids du Madrilène, rapportent nos confrères de Télé Loisirs. Un régime qui est aussi appelé alcalin ou sans acidités.