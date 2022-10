Karim Benzema : Sa compagne, Jordan Ozuna, plus fière que jamais, nouvelle déclaration enflammée

La soirée du lundi 17 octobre va certainement rester un long moment dans la mémoire de Karim Benzema tant elle fut forte en émotion. Il faut dire que le natif de Lyon a vécu une année de rêve, que ce soit avec son club, comme avec l'équipe de France et son premier Ballon d'Or à 34 ans semble totalement mérité et la récompense d'années de travail. Sur la scène du théâtre du Châtelet, il a offert un beau discours à ses fans, même s'il n'a pas hésité à envoyer un petit tacle à son sélectionneur, devant tous ses proches. Son fils Ibrahim était de la partie, tout comme sa nouvelle conquête, Jordan Ozuna, qui a profité de l'évènement pour officialiser leur relation. "La nuit dernière était magique. Personne ne le mérite plus que toi bébé", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Visiblement, tout va pour le mieux entre les deux tourtereaux et Jordan était déjà à Madrid le week-end dernier pour assister au match de son chéri. Installée aux Etats-Unis, elle fait donc souvent l'aller-retour avec l'Espagne pour passer du temps avec lui. Sur un petit nuage depuis le trophée reçu par Karim Benzema, elle a décidé d'en remettre une couche hier pour lui déclarer une nouvelle fois à quel point elle est heureuse pour lui. "Toi ! Regarde toi, je suis infiniment fière de toi bébé ! Ton talent, ta volonté, ta concentration et ton humilité sont inégalés", écrit-elle sur une photo où l'on peut voir le Français en train d'embrasser son Ballon d'Or (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Te regarder accomplir tout ce que tu as fait cette année a été incroyable pour ne pas dire plus

Une soirée magique pour Karim Benzema, qui n'avait pas fait les choses à moitié en venant avec une montre au prix exorbitant, et un excellent souvenir pour Jordan Ozuna, qui ne tarit pas d'éloges sur son compagnon. "Te regarder accomplir tout ce que tu as fait cette année a été incroyable pour ne pas dire plus. Tu es peut-être humble, mais laisse-moi me la raconter pour toi...", ajoute-t-elle, avant de se lâcher : "TU AS GAGNÉ LE BALLON D'OR !!!!!!!!!! Tellement mérité".

Un très beau message de la part de Jordan Ozuna, définitivement sous le charme de Karim Benzema après son incroyable année.