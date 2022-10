Karim Benzema très gâté : ce cadeau à 1 million d'euros qu'il a reçu avec son Ballon d'Or !

La vie est belle pour Karim Benzema ces derniers temps et depuis lundi dernier, le Français est sur un petit nuage. Comme beaucoup le pressentait, il a reçu le premier Ballon d'Or de sa carrière au terme d'une saison absolument exceptionnelle qui l'a vu remporter le championnat d'Espagne et la Ligue des champions. Un trophée totalement mérité et à 34 ans, il devient le plus joueur le plus âgé à le recevoir, preuve de son hygiène de vie exceptionnelle. Le joueur avait fait venir l'ensemble de ses proches pour cette cérémonie où l'on a pu voir son fils Ibrahim ou encore sa nouvelle compagne, Jordan Ozuna.

La bombe américaine a profité de l'évènement pour faire une belle déclaration d'amour à son chéri sur Instagram et officialiser une relation que l'on soupçonnait depuis quelques mois maintenant, tant les deux stars semblaient complices sur les réseaux sociaux. Au théâtre du Châtelet à Paris ce 17 octobre, Karim Benzema s'était mis sur son 31, empruntant le style iconique de son idole Tupac pour le costume, le tout agrémenté d'une montre très luxueuse et dont le prix ferait pâlir la plupart des gens... Grand vainqueur du prix individuel le plus prestigieux du football, le natif de Lyon n'est pas reparti qu'avec le trophée du Ballon d'Or, mais également avec un cadeau assez incroyable.

Un montre à seulement deux exemplaires dans le monde

Partenaire du Ballon d'Or, la marque d'horlogerie de luxe suisse Purnell a offert aux deux vainqueurs masculins et féminins (c'est l'Espagnole Alexia Putellas qui l'a emporté pour la deuxième année consécutive) une montre d'une valeur d'1 million d'euros ! Produite à seulement deux exemplaires, la montre est un véritable bijou sur lequel chacun des deux sportifs verra son nom gravé au dos. Sur l'objet, on retrouve un ballon miniature en or de 4 grammes installé sous le cadran. "Chaque trophée est unique, tout comme chaque lauréat, et c'est dans cet esprit d'exclusivité que Purnell a développé deux pièces uniques qui seront remises au vainqueur masculin et féminin", déclare la marque suisse sur son site Internet.