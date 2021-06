Karin Viard agacée : l'actrice jette un gros froid dans l'émission de Nagui

Le retour de l'été, les premières et deuxièmes injections de vaccin font parfois oublier que la pandémie de Covid-19 persiste et que les gestes barrières restent souvent nécessaires. Il semblerait, en tout cas, que Karin Viard ait fait une croix dessus.

Invitée sur le plateau de France Inter, dans l'émission La bande originale présentée par Nagui, la comédienne ne portait pas le masque... et a catégoriquement refusé qu'on lui en impose un, comme on peut le voir dans une vidéo diffusée sur Télé Loisirs. Alors qu'un assistant du show s'approchait d'elle pour lui céder une protection, la compagne de Manuel Herrero a insisté, en silence, pour s'en passer et s'est même montrée agacée. Le problème, c'est qu'elle avait oublié qu'on est aussi filmé, quand on passe à la radio...

Il est vrai que, depuis le dimanche 20 juin 2021, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur - selon le nombre de personnes qui vous entourent, ou si vous êtes dans une file d'attente. Mais il est nécessaire de respecter les gestes barrière en toutes circonstances et notamment de porter le masque en intérieur, sur son lieu de travail. Sur France Inter, en tout cas, cette scène en a interloqué plus d'un. Les humoristes Morgane Cadignan et Fanny Ruwet se sont regardées d'un air gêné avant que l'image ne soit carrément coupée pour être remplacée par une illustration.