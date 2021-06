Karin Viard interloquée devant sa première apparition télé : malaise dans "C à vous"...

Erreur sur la personne ! L'équipe de C à Vous a reçu ce mardi 22 juin 2021 les frères Foenkinos, venus faire la promotion de leur nouveau film, Les Fantasmes, avec Jean-Paul Rouve et Karin Viard. Comme à son habitude, l'émission de France 5 adore ressortir de vieilles vidéos d'archives de ses invités. Et c'est Karin Viard qui en a fait les frais !

Voulant rester dans le thème de l'émission du jour, qui tournait donc autour des fantasmes en tout genre, Pierre Lescure annonce : "Moi j'ai un fantasme un peu lié au cinéma, c'est la casserolophilie. Quand une actrice atteint des sommets, déploie sa grâce son talent, qu'elle n'est plus accessible au commun des mortels, je reviens à sa première apparition à la télévision".

La séquence se lance et les invités découvrent la première apparition télé de la star du film Polisse, datant du 24 mars 1980 ! A l'écran, on peut voir une jeune fille aux cheveux roux, assise aux côtés du chanteur Joe Dassin et prenant son petit déjeuner au milieu de l'avenue des Champs-Elysées !

Mais non, c'est pas moi

Jean-Paul Rouve se retourne alors vers sa collègue : "Mais on l'a jamais vu, celle-là !" Ce à quoi la principale intéressée répond, surprise : "Mais non, c'est pas moi", affirme l'actrice de 55 ans. "Ce n'est pas vous ?", demande Anne-Elisabeth Lemoine. "Si, si", assure le chroniqueur et président du Festival de Cannes. "Mais ce n'est pas moi... C'est moi ? Je m'en serais souvenue, non ?", reprend Karin Viard, déboussolée par ses images d'archives de l'INA. "C'est toi Karin", scandent les invités. "Mais c'est vrai que je me ressemble", murmure la maman de Marguerite, 23 ans et Simone, 21 ans.

"Comment c'est possible de ne pas se souvenir de Joe Dassin ?", lui demande alors l'animatrice. "Mais ce n'est pas moi. Elle me ressemble, mais ce n'est pas moi", conteste Karin Viard, sûre d'elle cette fois-ci.

"L'INA l'a recensée comme étant votre première apparition à la télévision en 1980. En plus, en termes de dates, je crois que ça ne colle pas", explique alors Anne-Elisabeth Lemoine . "Je pense que si j'avais été avec Joe Dassin, je m'en souviendrais", reprend Karin Viard. "Je suis arrivée à Paris pour être actrice en 1983, après mon bac donc ce n'est pas moi", conclut-elle.