Karin Viard apaisée : l'actrice s'est enfin réconciliée avec sa mère

Lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs, lundi 13 septembre 2021, Karin Viard - alors en pleine promotion du film L'Origine du Monde - s'est confiée sur son enfance. Ayant grandi avec ses grands-parents, suite au divorce de ses parents, l'actrice de 55 ans a raconté entretenir aujourd'hui des rapports moins conflictuels avec sa mère.

Auprès du magazine, la mère de famille a indiqué "avoir une relation très libre, sans contrainte ni culpabilité" avec celle qui l'a abandonnée. Après avoir grandi dans l'ombre de sa mère, qu'elle jugeait comme étant une femme "très belle", la mère de Marguerite et Simone (nées de son mariage avec Laurent Machuel) apparaît plus sereine. "Elle est très différente de moi, mais j'ai beaucoup d'affection pour elle", a-t-elle expliqué. Avant de poursuivre : "Je l'apprécie telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités. On a un rapport apaisé."

Par le passé, Karin Viard avait à plusieurs reprises évoqué ses relations tendues avec sa mère. Se comparant régulièrement, la compagne du réalisateur Manuel Herrero avait développé un véritable complexe physique. Mais avec le temps qui passe, celle qui a été élevée à la dure est beaucoup plus sereine. "Ma mère était la beauté de la famille. Il a fallu que je trouve une autre identité. J'ai pris celle de la rigolote", confiait-elle en 2015 auprès de Madame Figaro. Et de poursuivre, reboostée : "Avec le temps, j'ai découvert que je pouvais être aussi sexy. Je me suis autorisée à être multiple."

Toutefois, avec ses filles, Karin Viard n'entretient pas de relation conflictuelle. Lors d'une interview accordée à Gala en 2018, la mère de famille avait confié être très proche de ses enfants. "Avec mes filles, il n'y a pas de tabou. Je n'ai pas de problème à parler de sexe avec elles par exemple, alors que ça semblera complètement incongru à certains. Après, il faut évidemment que chacun reste à sa place."

L'interview est à retrouver en intégralité dans Télé-Loisirs, en kiosque depuis le 11 septembre.