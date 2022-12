Karine Ferri et Yoann Gourcuff, Noël sous contrôle : cette règle stricte qu'ils imposent à leurs enfants

Depuis dix ans, Karine Ferri et le footballeur Yoann Gourcuff vivent le grand amour. Devenus parents d'un petit Maël (né en 2016) et d'une petite Claudia (née en 2018), le couple prend bien soin de ne pas trop exposer sa vie privée. Ainsi, il est rare que les tourtereaux postent des photos de leur progéniture sur les réseaux sociaux. Pour les interviews, il en va de même. Discrète, l'ancienne acolyte de Camille Combal préfère parler de sa vie professionnelle et n'évoque que très rarement sa vie personnelle. Mais le lundi 12 décembre 2022, la belle brune a accepté de faire une exception en répondant aux questions de Gala.fr.

Dans le cadre de L'interview de Noël, celle qui a épousé Yoann Gourcuff en juin 2019 s'est confiée comme jamais sur sa petite famille. Ses enfants étant encore jeunes, le réveillon de Noël est donc incontournable. Et la présentatrice compte bien leur faire passer une soirée inoubliable. Des cadeaux, il en aura évidemment, mais dans la limite du raisonnable. "J'aime dresser avec eux une liste de cadeaux de Noël limitée. Je leur explique que le père Noël doit offrir des cadeaux à tout le monde et qu'il a besoin de place dans sa hotte pour livrer toutes les maisons...", explique-t-elle avec tendresse.

Il est important que la magie opère le plus longtemps possible

Pour l'ancienne présentatrice de Danse avec les stars, la magie de Noël est très importante. Aussi, elle et son époux s'assurent que leurs enfants croient le plus longtemps possible au Père Noël. "Ils listent leurs envies, collent les photos des jeux, jouets issues des catalogues pour que le père Noël ne se trompe pas... Puis nous postons ensemble la lettre au Père Noël. Il est important que la magie opère le plus longtemps possible", déclare-t-elle ensuite.

Il faut dire que chez les Ferri et les Gourcuff, le réveillon est sacré ! Pour la petite famille, il est impensable de ne pas fêter cette soirée en grande pompe. "Nous aimons être le plus grand nombre possible avec le plus d'enfants possibles et le plus de décorations possibles. Noël est un moment que nous ne manquons pas. Il est primordial que tous soient réunis : des grands-parents aux petits-enfants", a-t-elle conclu. Nul doute que la soirée s'annonce mémorable !