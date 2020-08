Karine Ferri : Maxi décolleté et corps de rêve !

Ce dernier cliché a été pris à La Villa mauresque, un hôtel de luxe situé en bord de mer à Saint-Raphaël, tout près de Cannes et Saint-Tropez sur la Côté d'Azur par Sylvie Castioni, photographe parisienne qui a déjà shooté avec Sonia Rolland, Vincent Elbaz ou encore Emmanuelle Béart.

Des vacances qui font le plus grand bien à Karine Ferri, animatrice notamment de The Voice Kids (TF1). Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, l'ex-compagne du défunt Grégory Lemarchal avait évoqué son programme simple, mais efficace en famille. "Elles [ses vacances, NDLR] riment avec simplicité et vie de famille. Je retrouve la maison familiale avec mes parents, mon mari et mes enfants. On profite du paddle, du canoë et admirer les fonds marins, avait-elle lancé. Le soir, on organise des compétitions de pétanque avec des amis, agrémentées d'un bon barbecue. Je garde néanmoins toujours un oeil sur l'actualité de la télévision et de la radio." Des moments privilégiés avant la reprise...