Karine Ferri sensuelle en bikini dans une piscine : elle s'éclate sur sa bouée !

Actuellement en vacances sur la Côte d'Azur, Karine Ferri profite de vacances bien méritées en famille. Le 22 juillet 2022, l'ancienne candidate de Mask Singer a dévoilé son nouveau bikini jaune citron sur Instagram. Assise à califourchon sur une énorme bouée licorne dans une piscine, la femme deYoann Gourcuff est rayonnante avec des lunettes de soleil et un teint hâlé. D'humeur estivale, la maman de Claudia et Maël a ajouté à sa story des émojis licorne.

Engagée dans diverses associations humanitaires (dont l'association Gregory Lemarchal qui vient en aide aux victimes de la mucoviscidose), la jolie brune tient également à combattre la maltraitance animale et a partagé une pétition pour PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) France qui a pour mission d'établir et de défendre les droits de tous les animaux et dans le cas présent de bannir définitivement les tests cosmétiques sur les animaux. Un magnifique geste pour le bien-être des animaux, dont le bien-être tient beaucoup à Karine Ferri.

Il y a quelques jours, l'ancienne animatrice de Danse avec les stars a célébré l'anniversaire de sa fille qui fêtait ses 4 ans. "16 juillet. Déjà 4 ans. Tu es notre Reine des Neiges, notre princesse, notre Amour. On t'aime fort, plus fort que le monde. Bon anniversaire à notre fille d'amour", a-t-elle écrit tout en ajoutant les hashtags "#teamcancer #16juillet #Claudia #birthday #4ans #carrédas #YMCK #plusfortquelemonde" en légende d'un cliché où l'on voit sa fille de dos avec une adorable robe marinière.

Côté carrière, l'ex de Gregory Lemarchal a mis fin à son contrat d'animation de Danse avec les stars en juin 2022. "J'ai adoré travailler sur ce programme, riche en émotions, en rebondissements, avec une équipe formidable. a-t-elle expliqué. J'ai vécu l'expérience d'apprentie danseuse avec bonheur, j'ai grandi au sein de ce programme. (...) Aujourd'hui j'aspire à d'autres aventures que j'ai hâte de partager avec vous."

Pour autant, Karine Ferri n'a pas encore dévoilé ses futurs projets professionnels à la télévision. Pour le moment, l'ancienne acolyte de Camille Combal savoure ses vacances (et elle a bien raison !) et réserve sans doute de belles surprises qu'elle dévoilera à la rentrée...