Karine Ferri bombesque en maillot une-pièce : maxi décolleté et peau bronzée, elle est parfaite !

"Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés..." : ces quelques paroles de Brigitte Bardot, tout le monde aimerait les fredonner. Mais les vacances, c'est chacun son tour ! En attendant le nôtre, on fait dérouler les profils Instagram pour vivre par procuration les breaks d'été des autres et autant dire que c'est le festival des maillots de bain. Quand Jenaye, la fille de Yannick Noah, ne se dévoile en tout petit bikini, Chloé Mortaud dévoile une silhouette post-accouchement à faire pâlir de jalousie toutes les jeunes mamans et Tina Kunakey affiche son corps de rêve dans un bikini blanc, jouant les sirènes entre deux vagues de l'océan Atlantique.

Karine Ferri n'est pas en reste. L'animatrice de 40 ans savoure elle aussi les joies du bord de mer. On ignore encore quelle destination elle a choisie pour se ressourcer avant sa rentrée télé mais une chose est sûre, sa collection de maillots de bain fait déjà sensation. Dans un post publié ce mardi 12 juillet, la femme de Yoann Gourcuff a dévoilé ses courbes parfaites dans un une-pièce noire aux épaulettes et à la ceinture colorés. Si ces détails attiraient forcément l'oeil, ils étaient loin d'être les seuls.