Diaporama : Karine Ferri bombesque en maillot une-pièce : maxi décolleté et peau bronzée, elle est parfaite !

1 / 18 Karine Ferri bombesque en maillot une-pièce : maxi décolleté et peau bronzée, elle est parfaite !

2 / 18 Karine Ferri - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. © Cyril Moreau / Bestimage





3 / 18 Karine Ferri - Les célébrités fêtent Noël à Disneyland Paris en novembre 2021. La féérie de Noël brille de mille feux à Disneyland Paris ! Pour célébrer l'ouverture de la saison, plusieurs célébrités se sont retrouvées au Parc pour découvrir les festivités les plus magiques d'Europe et rencontrer les Personnages Disney dans leur plus beaux habits de Noël. © Disney via Bestimage

4 / 18 Karine Ferri - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage





5 / 18 Exclusif - Karine Ferri - People au défilé de mode PAP printemps-été 2020 "Leonard" à Paris le 27 septembre 2019 © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage





6 / 18 Exclusif - Karine Ferri - Vernissage de l'exposition de photographies et signature du livre de Simon Procter "Lagerfeld : The Chanel Shows" en hommage à Karl Lagerfeld édité par Rizzoli au Royal Monceau Raffles Paris Art Photo Expo Production à Paris le 26 septembre 2019. A l'occasion des Fashion-Week Parisiennes, Art Photo Expo Production et Le Royal Monceau -Raffles Paris, présentent une exposition inédite de photographies de l'artiste britannique Simon Procter. Depuis plus de 10 ans, S. Procter a immortalisé, les défilés majestueux des grandes Maisons de Couture, notamment ceux de Karl Lagerfeld pour la Maison Chanel. Ces derniers, séduits par les prises de vues audacieuses et la beauté du travail de S. Procter, lui ont ouvert les portes des coulisses souvent inaccessibles de leurs défilés légendaires. Ce recueil d'images grands formats est avant tout un hommage au designer le plus respecté et le plus emblématique de l'histoire de la Mode. Les éditons Rizzoli lui consacre un livre '' Lagerfeld : The Chanel Shows'' dont la sortie mondiale est prévue le 10 septembre 2019 .





7 / 18 Karine Ferri - Soirée de rentrée 2019 de TF1 au Palais de Tokyo à Paris, le 9 septembre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage

8 / 18 Karine Ferri - Soirée de rentrée 2019 de TF1 au Palais de Tokyo à Paris, le 9 septembre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage

9 / 18 Karine Ferri - Soirée de lancement du Sidaction 2019 à la salle Wagram à Paris, le 18 mars 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage





10 / 18 Exclusif - Karine Ferri - 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, le 18 février 2019. Lors du dîner, la prestigieuse vente aux enchères d'oeuvres d'art d'artistes contemporains les plus prisés du moment a battu tous les records de dons. En clôture, c'est un maillot dédicacé de Kylian Mbappé qui a fait chauffer la salle et exploser les scores. Enfin, l'association a également annoncé hier soir la sortie de son conte pour enfant, "de la forêt aux fourneaux" en collaboration avec quatre chefs 3 étoiles; E. Renault, P. Conticini, A.Passard et C. Le Squer. Créee en 2012, l'association oeuvre pour les enfants nécessiteux, orphelins et hospitalisés de manière financière, matérielle, culturelle et distrayante. C'est également une association d'aide aux associations pour concrétiser leurs projets. © Cyril Moreau/Bestimage





11 / 18 Exclusif - Karine Ferri lors du 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, France, le 18 février 2019. Lors du dîner, la prestigieuse vente aux enchères d'oeuvres d'art d'artistes contemporains les plus prisés du moment a battu tous les records de dons. En clôture, c'est un maillot dédicacé de Kylian Mbappé qui a fait chauffer la salle et exploser les scores. Enfin, l'association a également annoncé hier soir la sortie de son conte pour enfant, "de la forêt aux fourneaux" en collaboration avec quatre chefs 3 étoiles; E. Renault, P. Conticini, A.Passard et C. Le Squer. Créee en 2012, l'association oeuvre pour les enfants nécessiteux, orphelins et hospitalisés de manière financière, matérielle, culturelle et distrayante. C'est également une association d'aide aux associations pour concrétiser leurs projets. © Rachid Bellak/Bestimage





12 / 18 Karine Ferri - Avant-première du film "Yao" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2019.





13 / 18 Karine Ferri - People lors du "Etam Live Show 2018" aux Beaux-Arts à Paris, le 25 septembre 2018. © Veeren/Moreau/Bestimage





14 / 18 Karine Ferri - Photocall du "Etam Live Show 2018" aux Beaux-Arts à Paris, le 25 septembre 2018. © Rachid Bellak/Bestimage





15 / 18 Karine Ferri - Photocall de la saison 9 de l'émission "Danse avec les stars" (DALS) au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt le 11 septembre 2018. © Christophe Aubert via Bestimage





16 / 18 Karine Ferri - Gala de charité au profit de l'association "Les Bonnes fées" à l'hôtel d'Evreux, Place Vendôme à Paris, le 20 mars 2017. © Christophe Aubert via Bestimage





17 / 18 Karine Ferri - Gala de charité au profit de l'association "Les Bonnes fées" à l'hôtel d'Evreux, Place Vendôme à Paris, le 20 mars 2017. © CVS/Bestimage