Karine Ferri sensuelle et décolleté en chemise blanche : en tenue légère au bord de l'eau, elle fait rêver

Le tissu immaculé tranche avec la dorure de sa peau, mettant parfaitement en valeur la couleur azur et la brillance des bracelets, boucles d'oreille et collier qu'elle porte sur le cliché. Ce n'est pas la première fois que Karine Ferri prête son physique de rêve pour la marque. Elle a aussi décroché des contrats avec les parfums Cerruti et Les P'tites Bombes notamment. Une activité qui lui va à merveille !

Maman avant tout

Toutes ces obligations professionnelles n'empêchent pas Karine Ferri d'être à fond auprès de ses proches et de faire de sa famille une priorité. Souvent en déplacement à Paris ou ailleurs pour la télévision, l'animatrice avait indiqué qu'entre elle, son mari Yoann Gourcuff et leurs deux enfants, un rituel avait vite été installé : "Quand je suis à Paris et que mon mari est chez nous en Bretagne, avec les enfants, nous nous appelons très souvent dans la journée, simplement pour nous parler, avoir l'impression d'être ensemble. [...] C'est devenu notre petit rituel, un vrai moment de partage tous les quatre, une façon pour moi d'être avec eux". Son clan, c'est sa force et son carburant : "Penser à ma famille, à mes enfants, voilà qui me remonte instantanément le moral et me donne toute l'énergie dont j'ai besoin pour relever les défis que chaque nouvelle journée m'offre". C'est effectivement bien mieux que l'essence en ce moment...