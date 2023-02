Diaporama : Karine Ferri sensuelle et décolleté en chemise blanche : en tenue légère au bord de l'eau, elle fait rêver

1 / 19 Karine Ferri sensuelle et décolleté en chemise blanche : en tenue légère au bord de l'eau, elle fait rêver

2 / 19 Karine Ferri a tous les talents. Exclusif - Karine Ferri - Dîner des 40 ans du bijoutier "APM Monaco" à l'hôtel Plaza Athénée à Paris, France, le 14 décembre 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

3 / 19 En plus d'être une animatrice de choc pour le groupe TF1. Karine Ferri - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

4 / 19 Elle est également mannequin pour certaines marques. Karine Ferri - Les célébrités fêtent Noël à Disneyland Paris en novembre 2021. La féérie de Noël brille de mille feux à Disneyland Paris ! Pour célébrer l'ouverture de la saison, plusieurs célébrités se sont retrouvées au Parc pour découvrir les festivités les plus magiques d'Europe et rencontrer les Personnages Disney dans leur plus beaux habits de Noël. © Disney via Bestimage © BestImage, Disney via Bestimage

5 / 19 Sur Instagram, elle a récemment posé pour une marque de bijoux, Ley Nat, avec qui elle a souvent collaboré. Sublime dans une chemise blanche légère mettant parfaitement en valeur son teint doré, la belle brune a fait sensation. Exclusif - Karine Ferri - People au défilé de mode PAP printemps-été 2020 "Leonard" à Paris le 27 septembre 2019 © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

6 / 19 Karine Ferri a aussi été égérie des parfums Cerruti ainsi que de la marque de prêt-à-porter Les P'tites Bombes. Exclusif - Karine Ferri - Vernissage de l'exposition de photographies et signature du livre de Simon Procter "Lagerfeld : The Chanel Shows" en hommage à Karl Lagerfeld édité par Rizzoli au Royal Monceau Raffles Paris Art Photo Expo Production à Paris le 26 septembre 2019. A l'occasion des Fashion-Week Parisiennes, Art Photo Expo Production et Le Royal Monceau -Raffles Paris, présentent une exposition inédite de photographies de l'artiste britannique Simon Procter. Depuis plus de 10 ans, S. Procter a immortalisé, les défilés majestueux des grandes Maisons de Couture, notamment ceux de Karl Lagerfeld pour la Maison Chanel. Ces derniers, séduits par les prises de vues audacieuses et la beauté du travail de S. Procter, lui ont ouvert les portes des coulisses souvent inaccessibles de leurs défilés légendaires. Ce recueil d'images grands formats est avant tout un hommage au designer le plus respecté et le plus emblématique de l'histoire de la Mode. Les éditons Rizzoli lui consacre un livre '' Lagerfeld : The Chanel Shows'' dont la sortie mondiale est prévue le 10 septembre 2019 . © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

7 / 19 Mais comme elle le dit si bien, sa famille restera sa priorité quoiqu'il arrive : " Penser à ma famille, à mes enfants, voilà qui me remonte instantanément le moral et me donne toute l'énergie dont j'ai besoin pour relever les défis que chaque nouvelle journée m'offre". Karine Ferri - Soirée de rentrée 2019 de TF1 au Palais de Tokyo à Paris, le 9 septembre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

8 / 19 Karine Ferri - Soirée de rentrée 2019 de TF1 au Palais de Tokyo à Paris, le 9 septembre 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

9 / 19 Karine Ferri - Avant-première du film "Yao" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2019. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

10 / 19 Yoann Gourcuff et sa compagne Karine Ferri - A Cannes, les sportifs rendent un dernier hommage à Tiburce Garou le 10 juillet 2015. Il les avait aidés à se préparer physiquement. Ce vendredi, à Cannes, beaucoup de sportifs de haut niveau sont venus rendre un dernier hommage à Tiburce Darou, le préparateur physique décédé dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juillet. Parmi eux, de nombreuses personnalités du monde du football: Emmanuel Petit, Robert Pirès, Bixente Lizarazu, Olivier Dacourt, Yoann Gourcuff, Luis Fernandez, ou encore Arsène Wenger. "Il y a des morts qui pèsent des montagnes, dit l'entraîneur d'Arsenal. Et tu en fais partie". Arsène Wenger: "Le décès de Tiburce Darou, une triste nouvelle pour le sport azuréen" Arsène Wenger conclut son hommage par un "salut, Tib". C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup s'adressent au préparateur physique, par son surnom. Et lui rendent hommage, devant le cercueil recouvert d'un maillot à son nom. © BestImage, Patrice Lapoirie / Nice Matin / Bestimage

11 / 19 Yoann Gourcuff - Karine Ferri encourage son compagnon Yoann Gourcuff lors du match Psg-Rennes au Parc des Princes à Paris le 6 novembre 2016. (victoire 4-0 du Psg) © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

12 / 19 Karine Ferri - Photocall de la saison 9 de l'émission "Danse avec les stars" (DALS) au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt le 11 septembre 2018. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

13 / 19 Exclusif - Karine Ferri lors du 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, France, le 18 février 2019. Lors du dîner, la prestigieuse vente aux enchères d'oeuvres d'art d'artistes contemporains les plus prisés du moment a battu tous les records de dons. En clôture, c'est un maillot dédicacé de Kylian Mbappé qui a fait chauffer la salle et exploser les scores. Enfin, l'association a également annoncé hier soir la sortie de son conte pour enfant, "de la forêt aux fourneaux" en collaboration avec quatre chefs 3 étoiles; E. Renault, P. Conticini, A.Passard et C. Le Squer. Créee en 2012, l'association oeuvre pour les enfants nécessiteux, orphelins et hospitalisés de manière financière, matérielle, culturelle et distrayante. C'est également une association d'aide aux associations pour concrétiser leurs projets. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Rachid Bellak / BESTIMAGE

14 / 19 Camille Combal et Karine Ferri au photocall de la saison 10 de l'émission "Danse avec les stars" (DALS) au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt, France, le 4 septembre 2019. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

15 / 19 Exclusif - Karine Ferri - 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, le 18 février 2019. Lors du dîner, la prestigieuse vente aux enchères d'oeuvres d'art d'artistes contemporains les plus prisés du moment a battu tous les records de dons. En clôture, c'est un maillot dédicacé de Kylian Mbappé qui a fait chauffer la salle et exploser les scores. Enfin, l'association a également annoncé hier soir la sortie de son conte pour enfant, "de la forêt aux fourneaux" en collaboration avec quatre chefs 3 étoiles; E. Renault, P. Conticini, A.Passard et C. Le Squer. Créee en 2012, l'association oeuvre pour les enfants nécessiteux, orphelins et hospitalisés de manière financière, matérielle, culturelle et distrayante. C'est également une association d'aide aux associations pour concrétiser leurs projets. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Rachid Bellak / BESTIMAGE

16 / 19 Exclusif - Karine Ferri lors du 7ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, France, le 18 février 2019. Lors du dîner, la prestigieuse vente aux enchères d'oeuvres d'art d'artistes contemporains les plus prisés du moment a battu tous les records de dons. En clôture, c'est un maillot dédicacé de Kylian Mbappé qui a fait chauffer la salle et exploser les scores. Enfin, l'association a également annoncé hier soir la sortie de son conte pour enfant, "de la forêt aux fourneaux" en collaboration avec quatre chefs 3 étoiles; E. Renault, P. Conticini, A.Passard et C. Le Squer. Créee en 2012, l'association oeuvre pour les enfants nécessiteux, orphelins et hospitalisés de manière financière, matérielle, culturelle et distrayante. C'est également une association d'aide aux associations pour concrétiser leurs projets. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Rachid Bellak / BESTIMAGE

17 / 19 Karine Ferri - People lors du "Etam Live Show 2018" aux Beaux-Arts à Paris, le 25 septembre 2018. © Veeren/Moreau/Bestimage © BestImage, VEEREN-MOREAU / BESTIMAGE

18 / 19 Karine Ferri - Soirée de lancement du Sidaction 2019 à la salle Wagram à Paris, le 18 mars 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset Lacroix / Bestimage