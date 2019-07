Karine Ferri, sirène sensuelle : elle dévoile sa silhouette parfaite à la plage

En légende de cette photo de vacances caliente, Karine Ferri a écrit les hashtag suivants : "#DoNotDisturb ["Ne pas déranger" en français, NDLR]", "#FamilyTime", "#Farniente" ou encore "BestMoments". Et de questionner ses près de 570 000 followers à propos de leur été : "Et vous, comment se passent vos vacances ? Plutôt mer ou montagne ? Je vous embrasse."

Ce n'est pas la première fois que la maman de Maël (3 ans) et Claudia (1 an), tous les deux nés de ses amours avec Yoann Gourcuff, affiche sa silhouette de rêve cette année. En effet, le 15 juillet, Karine Ferri avait séduit ses fans en s'affichant stylée en minijupe en jean et petit top rose noué devant, dévoilant son ventre plat et joliment bronzé.

Des vacances bien méritées pour l'animatrice de TF1, un mois et demi après avoir célébré son mariage avec Yoann Gourcuff dans le Var. Les amoureux se sont dit "oui" le 8 juin dernier à La Motte, superbe petit village de 3000 habitants. Après l'union civile et l'échange des voeux à l'église, les heureux mariés et leurs invités ont profité d'une "immense pool party" comme l'avaient rapporté nos confrères de Voici. Désormais, c'est dans un autre petit coin de paradis, gardé secret, qu'ils profitent de vacances en famille.