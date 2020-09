Karine Le Marchand au bord du burn-out : comment le covid-19 a chamboulé sa vie

L'amour est dans le pré et maintenant La France a un incroyable talent sur M6, On ne répond plus de rien avec Laurent Baffie sur RTL... Karine Le Marchand craque, le rythme n'est plus soutenable. Sur Instagram dimanche 13 septembre 2020, l'animatrice de 52 ans a pris la parole et annoncé une grande nouvelle à propos de cet emploi du temps trop chargé.

"Malgré des débuts sur les chapeaux de roues sur RTL, On ne répond plus de rien va passer en mensuel, sans doute le samedi après-midi, parce que je ne m'en sors pas, a-t-elle déclaré. Il faut dire la vérité. À cause de la Covid, le tournage de La France a un incroyable talent a été reculé, L'amour est dans le pré aussi et avec les montages d'Opération Renaissance, je n'y arrive pas. Je me sentais un peu partir en travaillant jour et nuit et ce n'était plus possible."

Il n'y a rien de plus important que la santé et le moral

C'est ainsi que Karine Le Marchand a pris la décision de solliciter les chaînes afin d'avoir plus de temps pour elle. "J'ai demandé à mes patrons l'autorisation d'alléger ma charge de travail et ils ont été juste formidables. Je remercie Régis Ravanas [directeur général des activités audio du groupe M6 dont fait partie la radio RTL, NDLR] et Nicolas de Tavernost [président du directoire du groupe M6] parce que quand je leur ai dit que je frôlais le burn-out, ils m'ont dit : 'Karine, il n'y a rien de plus important que la santé et le moral'", a-t-elle poursuivi.

Une sage décision. En effet, enchaîner tant de tournages sur la même période ne lui laisserait que très peu de temps pour elle. Auprès de nos confrères de Télé Câble Sat, elle raconte comment elle s'est lancée en radio, elle qui avait déjà un emploi du temps chargé en télé. "À l'origine, je voulais faire de la radio, pas de la télévision, lance l'animatrice. Depuis dix ans, on me propose des quotidiennes sur d'autres stations, mais j'ai toujours décliné, faute de temps. Quand le nouveau patron de RTL a insisté pour que j'anime une émission, j'ai répondu que j'aimerais beaucoup travailler avec Laurent Baffie." Désormais, c'est chose faite, de manière mensuelle donc.