Karine Le Marchand en mini-jupe et Sophie Davant très chic face à Thomas Isle et sa compagne Carole Tolila

Mardi 14 juin 2020, il y avait du beau monde dans Paris. Ce soir-là, deux soirées se sont révélées marquantes pour les people, à savoir le gala des Bonnes Fées organisé par Sylvie Tellier et ses Miss France qui étaient toutes plus sublimes les unes que les autres et la Summer Party de Télé 7 Jours.

La direction du magazine avait privatisé pour l'occasion le restaurant Monsieur Bleu au Palais de Tokyo et a réussi à réunir un panel de personnalités pour fêter le début de l'été. "Une soirée inoubliable qui s'est prolongée jusque tard dans la nuit sur le dancefloor", révèlent nos confrères de Télé 7 Jours. Parmi les chanceux invités figuraient des animateurs que les téléspectateurs suivent au quotidien qu'ils soient au JT comme Marie-Sophie Lacarrau, à l'affiche de Scènes de ménages comme Ryad Baxx, Claudia Mongumu et Frédéric Bouraly ou encore à la tête de divertissements cultes, comme Denis Brogniart et Jean-Luc Reichmann.

Karine Le Marchand a volontiers assisté à l'événement et, pour l'occasion, elle a mis en avant ses longues et fines jambes grâce à une mini-jupe en jean assorti un petit haut d'un bleu plus clair. La figure de L'amour est dans le pré (M6) était heureuse de retrouver son ami Laurent Petitguillaume sur le photocall, auprès de qui elle a joyeusement pris la pose. Non loin de leur duo complice, les photographes ont pu capter l'arrivée de Sophie Davant, laquelle a brillé d'élégance dans une jupe longue accompagnée d'un top sans manches. Autre apparition remarquée : celle de Thomas Isle et sa compagne Carole Tolila, avec qui il a eu un garçon et une petite fille, Edgar (9 ans) et Thelma (6 ans).

Etaient également présents à la Summer Party : Jarry, Gilles Bouleau, Laurence Ferrari, Agathe Lecaron, Stéphane Rotenberg, Damien Thevenaud, Daniela Lumbroso, Hélène Mannarino, Maya Lauqué, Christophe Beaugrand, Agathe Lecaron, Evelyne Dhéliat, Nicolas Canteloup, Karima Charni, Jérôme Anthony, Nathalie Renoux et Thierry Moreau. (Voir notre diaporama).