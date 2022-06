Une Miss France mariée à un milliardaire réapparaît : robe ultra fendue et corps de rêve à 53 ans

Le Gala organisé au profit de l'association des Bonnes Fées mardi soir était la soirée à ne pas manquer. Plusieurs Miss France réunies par Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert se sont retrouvées à l'InterContinental Paris Le Grand. Marine Lorphelin était par exemple sublime en noire et faisant preuve de transparence au côté d'une Camille Cerf radieuse ou encore de Mareva Galanter, très élégante dans une robe dos nue.

Mais c'est une autre ancienne Miss Tahiti qui a retenue l'attention, à savoir Mareva Georges. Celle qui a été élue Miss France 1991 a fait le déplacement depuis les États-Unis où elle vit. Et elle n'a pas fait les choses à moitié pour se démarquer. En effet, la belle brune aujourd'hui âgée de 53 ans a mis le paquet niveau look en dégainant une robe bleu ultra fendue, dévoilant ainsi sa silhouette toujours impeccable. (Voir notre diaporama).

La dernière apparition en France de Mareva Georges remonte à 2020. À l'époque, elle était choisie pour intégrer le jury de la cérémonie Miss France 2021, qui s'était terminée sur le sacre d'Amandine Petit. Mareva Georges ne retrouve son pays que très occasionnellement. Le reste du temps, elle s'épanouit à Los Angeles, auprès de son mari Paul Marciano, propriétaire et créateur-designer milliardaire de la marque Guess. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Ryan (né en 2005) et Gia (née en 2012).

Lors d'une interview pour Gala, pour son numéro spécial Miss France célébrant le centième anniversaire du concours, Mareva Georges se confiait sur les circonstances de sa rencontre avec Paul Marciano. "Après l'élection, je suis allée à New York travailler en étant que mannequin pour l'agence Metropolitain. J'avais 21 ans et je me suis rapidement aperçue que ce métier n'était pas en accord avec mon caractère : il faut avoir les dents qui rayent le parquet et ne pas hésiter à écraser les autres. Moi je suis un peu timide, un peu réservée...", expliquait-elle. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à Los Angeles où elle travaille dans le tourisme. "C'est là que j'ai rencontré mon mari, Paul Marciano", révélait-elle.