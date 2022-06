Marine Lorphelin en robe transparente, Delphine Wespiser décolletée : les Miss France sortent le grand jeu !

Le dernier gala de l'association Les bonne fées a été l'occasion de voir une ribambelle de stars réunies pour la bonne cause. Créée par l'ex miss Sylvie Tellier, l'association vise à aider les femmes souffrant du cancer. Naturellement, 17 miss France ont fait leur apparition entourées de plusieurs têtes bien connues du divertissement ou encore du sport.

La soirée avait lieu à l'Intercontinental ce mardi 14 juin. Une soirée de fête en l'honneur des plus démunies qui a permis de voir quelques unes des plus belles reine de beauté que le concours des Miss a pu connaître. Marine Lorphelin a été particulièrement remarquée dans une incroyable robe transparente qui laissait entrevoir sa plastique de rêve. La jeune femme est apparue très souriante sur le photocall avec une baguette de fée à la main. A ses côtés, sa consoeur Delphine Wespiser avait fait très fort également en arborant une sublime robe verte au décolleté très très plongeant. La belle rousse, qui semble enfin sortie du tourbillon médiatique qui l'entourait après une prise de position polémique, était incontestablement l'une des reines de la soirée (voir diaporama).

De nombreuses autres miss parmi les plus iconiques de l'histoire du concours étaient conviées à l'événement. L'association a ainsi pu compter sur le soutient, ce mardi, de Mareva Georges, miss France 1991, Sophie Thalmann, miss France 1998, Mareva Galanter, miss France 1999, Diane Leyre, miss France 2022, Maëva Coucke, miss France 2018, Clémence Botino, miss France 2020, Sylvie Tellier et Camille Cerf, miss France 2015.



Autres invités de marque, le journaliste spécialiste des pétages de plomb, Gilles Verdez et Danielle Moreau étaient venus représenter l'équipe de Touche pas à mon poste. Enfin, le footballeur champion du monde (et ex de Pamela Anderson) Adil Rami avait également fait le déplacement pour soutenir les femmes malades.