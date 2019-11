Karine Le Marchand : Shopping nocturne avec Cristina Cordula et Zoé Félix

Entre deux fashion weeks, la planète Mode se mobilise pour les fêtes de fin d'année ! Karine Le Marchand les prépare et a lancé sa chasse aux cadeaux. Elle a craqué pour les pulls en cachemire d'une marque française et croisé Cristina Cordula et l'actrice Zoé Félix à une soirée repérage...

Mercredi 27 novembre 2019, Kujten a inauguré sa boutique emblème, située Avenue Victor-Hugo dans le 16e arrondissement. L'enseigne et ses deux créatrices, Carole Benaroya et Stephanie Eriksson, y ont reçu plusieurs personnalités venues découvrir le décor du magasin et les pièces disponibles. Karine Le Marchand faisait partie d celles-là et s'est attardée sur les superbes pulls en cachemire, coup de coeur partagé par Marie-Josée Croze, qui en a essayé un.

Comme elles, Cristina Cordula, Zoé Félix, Marie-Josée Croze, l'auteure Leïla Slimani et le mannequin Coline Aulagnier ont honoré l'invitation de Kujten. Côté messieurs, Pascal Elbé et Philippe Lellouche étaient de la partie.