Karine Le Marchand : Un couple de "L'amour est dans le pré" lève le voile sur sa vie sentimentale

Pour rappel, cela fait maintenant un peu plus de dix ans que Yoann et Emmanuelle filent le parfait amour. Ensemble, ils sont même devenus les parents de deux petites filles, Lise et Eva. Leur complicité s'est étendue au niveau professionnel et en 2019, l'agriculteur de Centre-Val de Loire et celle qui a été sa prétendante ont décidé de se lancer dans un business alimentaire. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, ils ont annoncé la fermeture définitive de leur restaurant au mois de janvier dernier.