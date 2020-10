Karl (Le Bachelor) dans le JT : Apparition surprise et incognito

Mercredi 28 octobre 2020, Emmanuel Macron reprendra la parole à 20h afin d'annoncer les nouvelles mesures mises en place pour lutter contre la recrudescence du coronavirus. Le JT de 20h de TF1 du 27 octobre s'est donc intéressé à des sujets tels que le télé-travail. L'occasion de retrouver un ancien candidat du Bachelor de M6 : Karl Toussaint du Wast. Et il n'a pas changé !

Le jeune homme est aujourd'hui patron d'une entreprise de conseil. Et dans le cadre du reportage "Télé-travail : peut-il être obligatoire ?", il a témoigné afin de faire savoir qu'il n'était pas en pour cette pratique qui, selon lui, peut entraîner une baisse de la productivité. "On constate une réduction de la réactivité de réponse. Parfois de vingt-quatre ou quarante-huit heures. Et ça ralentit toute l'avancée de la machine économique de l'entreprise", explique Karl qui est cofondateur de Netinvestissement (une entreprise de conseil de gestion de patrimoine). Comme tous les Français, il doit patienter jusqu'à ce soir pour connaître les règles à suivre dans les semaines à venir.

C'est en 2005, lors de la saison 3 du Bachelor, que Karl avait été révélé au grand public. Durant toute son aventure, le beau blond - qui avait 30 ans à l'époque - avait bien du mal à faire un choix entre toutes ses prétendantes. C'est finalement au bras de Julie qu'il était reparti, une idylle de courte durée.

S'il était malheureux en amour, l'homme d'affaires excellait professionnellement. Après des études de commerce et une année à Tokyo, il avait fondé à seulement 20 ans une première société informatique, basée dans l'une des tours du World Trade Center, à New York. Après les terribles attentats de septembre 2001, il était rentré en France et était devenu chasseur de têtes dans un grand cabinet de recrutement parisien. Après sa participation au Bachelor, il a réalisé de nombreuses missions de consultant avant de cofonder son actuelle entreprise.

Aux dernières nouvelles, Karl vit aujourd'hui à Bordeaux et est marié à une femme dont il n'a jamais révélé l'identité. Il est même l'heureux papa d'un petit garçon.