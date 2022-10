Kate Middleton, alliée du roi Charles III : ce rôle primordial qu'elle a joué auprès de Camilla

Quand elle est officiellement rentrée au sein de la famille royale, Kate Middleton a soufflé un véritable vent de fraîcheur sur la monarchie. Mais pas que ! La duchesse de Cambridge avait tout pour plaire aux membres de la Couronne britannique, à la reine Elizabeth II et surtout à son fils, le prince Charles, devenu roi le 8 septembre dernier. Outre les sourires grandioses qu'elle affiche à chacune de ses sorties, offrant une image rayonnante de la famille royale au monde entier, Kate Middleton a réussi l'exploit que personne ne pensait possible un jour : réconcilier Charles III avec ses fils. Enfin surtout le prince William.

On apprend notamment qu'elle a joué un rôle clé dans la relation qu'entretiennent désormais Kate et William avec le nouveau couple royal. Le quatuor s'entend à merveille, c'était pourtant loin d'être gagné au départ. William en voulait terriblement à son père et à Camilla de vivre aussi librement leur amour après avoir fait tant de mal à sa mère Diana. Mais le prince William s'est radouci, grâce à son épouse Kate : "Ils ont connu des débuts difficiles, affirme Angela Levin, chroniqueuse, biographe et experte royale dans les pages de Gala. Ils ont aujourd'hui du respect et une certaine affection l'un pour l'autre, en partie grâce à Kate qui a de vraies affinités avec Camilla."

Si tout semble être rentré dans l'ordre avec William, ce n'est en revanche pas le cas pour le prince Harry. Et l'éloignement géographique, en plus de tout le reste, ne doit rien arranger à leurs relations : "A l'époque du mariage de Charles et Camilla en 2005, Harry a confié que son frère et lui aimaient leur belle-mère à la folie. Le duc de Sussex, c'est vrai, ne semble plus aussi bien disposé. Il est convaincu que son père et William sont 'piégés' au sein de l'institution monarchique", affirme Angela Levin.

Camilla Parker-Bowles aurait pourtant tout fait pour arranger les choses avec lui. Elle est l'une des rares à avoir tendu la main à Meghan Markle lors de son arrivée au sein de la firme : "S'imposer comme un membre de la famille royale n'avait pas été facile pour elle non plus, alors elle a essayé de la guider. Mais Meghan n'a pas saisi sa main tendue, elle a voulu tracer son propre chemin." Une tentative de rapprochement que le prince Harry semble avoir déjà oubliée.