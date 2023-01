Kate Middleton, atout fatal en tailleur rouge : la princesse flamboyante, William sous le charme

La princesse de Galles est plus que jamais dans la lumière. Ce lundi 30 janvier, Kate Middleton s'est rendue à la soirée de lancement de sa campagne Kate's Shaping Us dont le but est de mettre en avant l'impact de l'éducation, de l'interaction et des activités proposées aux enfants dans les cinq premières années de leur vie sur leur avenir et sur les liens et les relations qu'ils entretiendront avec les autres. La maman de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, s'était évidemment mise sur son 31. La femme de William, qui l'accompagnait très fièrement vu qu'il n'avait d'yeux que pour elle, avait misé sur un magnifique tailleur rouge Alexander McQueen, marque qu'elle chérit et qu'elle avait choisie pour sa robe de mariée, un sac à main Miu Miu, des escarpins Gianvito Rossi et des boucles d'oreille Chalk.

C'est rayonnante que la princesse de Galles est allée à la rencontre de toutes les célébrités présentes pour l'occasion et qu'elle s'est lancée dans un discours profond face à l'assemblée : "La campagne est centrée sur l'importance cruciale de la petite enfance dans le façonnage des adultes que l'on devient. [...] Il est aussi important de comprendre et de savoir ce que nous pouvons faire pour aider les futures générations à devenir des personnes heureuses et en très bonne santé."