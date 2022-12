Kate Middleton atteinte à la mort de la reine : le poids du deuil, ces images à jamais gravées dans l'histoire

Le 8 septembre dernier, l'information que tout le Royaume-Uni redoutait de voir tomber a sonné le monde entier. A l'âge de 96 ans et alors même qu'elle serrait encore la main de la Première ministre Liz Truss deux jours plus tôt, la reine Elizabeth II mourait. Si la cause officielle de son décès s'explique par son âge avancé, la Souveraine aurait en réalité souffert d'une longue maladie qui aurait provoqué ses nombreux problèmes de santé dans les derniers mois de sa vie. Quoiqu'il en soit, sa disparition a bouleversé tout un peuple et mis un terme à une histoire vieille de plus de soixante ans, temps passé par Elizabeth II sur le trône d'Angleterre. Si la vie suit son cours, la regrettée Souveraine est encore présente dans tous les esprits. Nul doute qu'elle n'a, en tout cas, pas quitté celui de Kate Middleton.

Après celles de Louis au jubilé de son arrière-grand-mère, ce sont les photos de Kate Middleton prises lors de la période de deuil et des multiples cérémonies et événements organisés après la mort de la reine que le public n'est pas près d'oublier. La duchesse de Cambridge, tout de noir vêtue (protocole oblige), est apparue une première fois au volant de sa voiture, lunettes noires vissées sur le nez pour dissimuler des yeux fatigués. Si elle n'était pas présente les minutes qui ont suivi la mort d'Elizabeth II, elle n'en était pas moins touchée par ce drame.

Les messes et autres visites l'ont prouvé. Kate Middleton, la mine grave, n'a pu masquer la tristesse, le désarroi et le malheur qu'elle a ressentis en perdant une telle figure de la royauté. D'ordinaire souriante, lumineuse et rayonnante, la nouvelle princesse de Galles apparaissait éteinte, solennelle et fermée, le regard souvent dans le vide et embué de larmes, à l'image de Sophie de Wessex, elle aussi particulièrement touchée par la mort de la reine.

2022, année mouvementée

La mort de la reine n'est pas le seul moment difficile auquel la famille royale a dû faire face cette année. En début d'année, le prince Andrew trempait toujours dans le scandale Jeffrey Esptein, à l'issue duquel il a finalement trouvé un accord financier avec sa supposée victime. Tout au long de l'année, la reine a rencontré des problèmes de santé, limitant ses déplacements et la contraignant au repos. L'annonce de la publication des mémoires explosives du prince Harry (en janvier prochain) a fait trembler la monarchie, tout comme le documentaire Harry et Meghan que les Sussex ont sorti sur Netflix. Une série riche en révélations et en scandales, qui s'ajoute aux accusations de racisme de la famille royale... Oui, les Windsor n'ont désormais qu'une hâte : mettre cette année derrière eux.