Kate Middleton au labo : la duchesse s'illustre en blouse blanche

Après avoir profité d'un confinement au vert en famille, avec ses enfants George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans), dans leur demeure du Norfolk, la duchesse de Cambridge a multiplié les apparitions officielles depuis son retour au palais de Kensington début septembre. Tantôt en solo, tantôt accompagnée du prince William, Kate Middleton a rappelé son engagement en faveur des causes qui lui tiennent à coeur depuis longtemps : la santé mentale, l'avenir de la planète, l'éducation et le bien-être des enfants...