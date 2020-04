Kate Middleton : Cette activité pour enfants qu'elle adore pour se détendre

Cela fait maintenant plus d'un mois que Kate Middleton est confinée en famille dans sa demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk. En plus de colorier et jardiner, des activités qu'elle affectionne, la duchesse de Cambridge a mis ses talents de photographe amateur à profit en réalisant de nouveaux portrait de son cadet le prince Louis, à l'occasion de ses 2 ans, célébrés le 23 avril. Plus récemment, la Britannique de 38 ans a fêté ses 9 ans de mariage avec le prince William.