Kate Middleton, cette coupe de cheveux dont elle n'était pas sûre : "J'étais un peu inquiète..."

Ce week-end se veut festif pour la duchesse de Cambridge ! Kate Middleton célèbre en effet ses 40 ans, ce dimanche 9 janvier 2022. L'occasion pour quelques experts royaux bien renseignés de partager des anecdotes et souvenirs sur l'épouse du prince William. De son côté, dans un long portrait publié par The Sun, la reporter Emily Andrews s'est souvenue d'une petite réception donnée pour la presse au palais de Kensington, peu après la naissance de la princesse Charlotte...

Nous sommes alors en octobre 2015 et Kate Middleton reprend ses activités royales, cinq mois après la naissance de son deuxième enfant. "J'avais été invitée à prendre un verre avec eux et j'ai remarqué comment Kate, comme de nombreuses mamans réintégrant le lieu de travail, avait adopté une nouvelle coiffure, se souvient la journaliste. Du fait qu'elle n'arrêtait pas de recoiffer sa frange, il était évident qu'elle n'était pas sûre de cette nouvelle coupe, alors je l'ai complimentée. 'Merci !', a-t-elle répondu hésitante, l'air soulagée. 'Vous êtes sûre que ça me va ? Vous ne trouvez pas que ça fait trop 'maman' ? J'étais un peu inquiète...'"

Finalement, la duchesse de Cambridge s'est habituée à sa frange puisqu'elle l'a gardée plusieurs mois, avant de la laisser pousser (voir diaporama). Depuis, la mère de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) a essayé d'autres coupes, sans faire de folies non plus : des reflets miel, caramel ou châtain clair, une large mèche portée de chaque côté du visage, une coupe aux épaules...

Ses 40 ans, Kate Middleton va les passer avec sa magnifique crinière qu'elle arbore depuis plusieurs mois. Une coupe XXL qui pourrait bien être héritée des confinements successifs... Cette longue chevelure châtain, elle la porte souvent détachée et ondulée, quand elle ne la relève pas avec un chignon plus sophistiqué pour les occasions formelles.