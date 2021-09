Kate Middleton de retour : la duchesse va enfin faire sa rentrée... en solo !

L'heure de la rentrée a sonné pour Kate Middleton ! Rentrée du sud de la France et du mariage de son frère James Middleton, la duchesse de Cambridge s'apprête à effectuer son premier engagement officiel après ses congés d'été. Comme l'a rapporté Hello le 14 septembre 2021, l'épouse du prince William est attendue mercredi dans le comté d'Oxfordshire, au nord ouest de Londres, pour visiter la station Brize Norton de la Royal Air Force. Une sortie on ne peut plus d'actualité puisque la Britannique de 39 ans va rencontrer plusieurs personnes ayant aidé à l'évacuation de civils en Afghanistan.

Cette sortie est attendue puisque la précédente remonte au 11 juillet dernier, lorsqu'elle avait assisté à la finale du tournoi de tennis de Wimbledon à Londres. Depuis, la duchesse de Cambridge s'est accordée des vacances en famille aux îles Scilly, en Cornouailles, avec le prince William et leurs trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (8, 6 et 3 ans). Le clan s'est ensuite rendu au mois d'août en Ecosse, pour les traditionnelles vacances de la famille royale au château de Balmoral, avec la reine Elizabeth.

Le week-end dernier, c'est en toute discrétion que le prince William, Kate Middleton et leurs enfants ont quitté le Royaume-Uni pour rejoindre le Var. La famille a ainsi assisté au mariage civil de James Middleton et de la Française Alizée Thevenet célébré à la maire de Bormes-les-Mimosas. "Il y avait une cinquantaine de personnes, dont Pippa [Middleton, l'autre soeur du marié, NDLR]. Le prince William et Kate étaient là aussi mais ils ne voulaient pas voler la vedette aux mariés, a rapporté le maire du village, François Arizzi, à Var-matin.

Le maire a ajouté : "Le prince William n'avait pas de tenue d'apparat, mais portait un costume beige et blanc cassé. La princesse [Kate Middleton] avaient une robe longue d'une couleur vert très clair. J'ai pu échanger avec eux dans un très mauvais anglais, on a parlé des charmes de Bormes-les-Mimosas et de son climat, des banalités... C'était un moment simple."