Diaporama Kate Middleton de retour : la duchesse va enfin faire sa rentrée... en solo !

Kate Middleton de retour : la duchesse va enfin faire sa rentrée... en solo !

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite le musée d'histoire naturelle de Londres, au début de l'été.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge assiste, au côté de son père Michael, à la finale du tournoi de Wimbledon (Djokovic - Berrettini) au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, le 11 juillet 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, Royaume Uni, le 29 juin 2021.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive au palais de Kensington à Londres, Royaume Uni, le 18 juin 2021, pour une réception pour les parents d'utilisateurs d'un centre pour la petite enfance, le jour du lancement du Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Martina Navratilova, Billie Jean King assistent à la finale Dames au tournoi de Wimbledon le 10 juillet 2021

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, sur le court central du tournoi de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres, Royaume Uni, le 10 juillet 2021.

La reine Elisabeth II, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, participent au Big Lunch Initiative en marge du sommet du G7 à Saint Ives le 11 juin 2021.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et la Première Dame des États-Unis Jill Biden lors d'une visite à la "Connor Downs Academy à Hayle, Cornouailles, Royaume Uni, 11 juin 2021, lors du sommet du G7.

Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, a rencontré la jeune Mila Sneddon, atteinte d'un cancer, et sa famille au palais Holyroodhouse à Edimbourg. Le 27 mai 2021

Le prince William, duc de Cambridge et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, lors de l'événement "Beating of the Retreat (Cérémonie de la Retraite)" au palais de Holyroodhouse à Edimbourg. Le 27 mai 2021

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rend visite aux jeunes de la Lawn Tennis Association (LTA) à Édimbourg, Ecosse, Royaume Uni, le 27 mai 2021.

Le prince William, duc de Cambridge et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, rencontrent des enfants d'Edzell Nursery lors de leur visite au parc Starbank à Édimbourg, Ecosse, Royaume Uni, le 27 mai 2021, pour découvrir comment "Fields in Trust" contribue à la protection des espaces verts de la ville.

Le prince William, duc de Cambridge et Kate Middleton, duchesse de Cambridge fêtent leur 10 ans de mariage le 29 avril - Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

The Duke and Duchess of Cambridge and their children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George attend a special pantomime performance at London's Palladium Theatre, hosted by The National Lottery, to thank key workers and their families for their efforts throughout the pandemic.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnent le prince George et la princesse Charlotte pour leur rentrée scolaire à l'école Thomas's Battersea à Londres, Royaume Uni, le 5 septembre 2019.

Princess Charlotte, with by her father, the Duke of Cambridge, and mother, the Duchess of Cambridge and Prince George, arriving for her first day of school at Thomas's Battersea in London, UK, on September 5, 2019.