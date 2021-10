Kate Middleton flamboyante : total look rouge pour s'attaquer à un sujet sensible

Elle était tout de rouge vêtue ce mardi 19 octobre 2021 à Londres, pour une cause qui lui tient particulièrement à coeur. Kate Middleton était présente pour le lancement de la campagne Taking Action on Addiction (Agir pour l'addiction, en français) de l'association The Forward Trust dont elle est marraine.

Elle y a délivré un discours en keynote soulignant l'importance de la prise d'actions concrètes dès le plus jeune âge. Le but de cette campagne sur le long-terme est d'appeler les personnes concernées à demander une aide médicale lors de cette semaine de sensibilisation aux addictions, du 18 au 24 octobre 2021.

Dans son discours, Kate Middleton a remercié tous ceux qui ont osé partager leurs expériences et témoignages. "L'addiction n'est pas un choix. Personne ne choisit d'être dépendant. Mais cela peut arriver à n'importe qui. Personne n'est immunisé. C'est une maladie mentale grave dont on parle peu et dont on ne connait peu la source. Le chemin qui mène à l'addiction est complexe. Reconnaître ce qui mène à cela peut aider à faire tomber ce tabou et la honte qui l'entoure", a développé la duchesse de Cambridge.

Kate Middleton a également expliqué que les confinement et la crise sanitaire ont exacerbé ces problèmes d'addiction, notamment la consommation d'alcool, qui a grimpé en flèche au Royaume-Uni. "Environ 2 millions de personnes identifiées comme 'en sevrage' auraient rechuté lors des dix-huit derniers mois", a-t-elle chiffré.

Kate Middleton avait déjà prononcé un discours similaire, lançant une campagne du même genre, il y a deux ans contre les addictions. Il s'agit de l'une des luttes principales de la duchesse de Cambridge.