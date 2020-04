Kate Middleton : "Emue aux larmes", elle passe à l'action contre le Covid-19

Depuis leur demeure d'Anmer Hall, où ils sont confinés depuis plus d'un mois, le prince William et Kate Middleton sont particulièrement engagés en faveur des travailleurs mobilisés en pleine crise du coronavirus. Le 22 avril 2020, le couple a lancé une nouvelle plateforme de soutien baptisée OurFrontline, grâce à laquelle ces travailleurs en première ligne et leurs proches peuvent être soutenus 24 heures sur 24 par des experts. Un sujet auquel la duchesse de Cambridge est tout particulièrement sensible.

A en croire une source du Sun citée ce week-end, la mère de George (6 ans), Charlotte (bientôt 5 ans) et Louis (2 ans) a été "émue aux larmes" en discutant avec des travailleurs mobilisés face au Covid-19 : "Ils ont tous les deux été incroyablement affectés par les histoires qu'ils ont entendues et Kate, en particulier, a été émue aux larmes par certaines histoires sur les sacrifices que font les travailleurs en première ligne." Kate Middleton a été au coeur de la préparation de cette nouvelle plateforme et continuera de jouer un rôle central dans sa mise en place : "Elle tient à ce que les enfants et les familles des travailleurs ne soient pas oubliés (...). Kate et William sont tous les deux profondément déterminés à s'assurer que le soutien est présent maintenant et à l'avenir."