Kate Middleton : Manteau flamboyant et hors de prix, parapluie XXL... elle rayonne pour une sortie rugby !

C'est un nouveau rôle récupéré après le départ du prince Harry qu'elle s'efforce de tenir au mieux : nommée marraine de la ligue de rugby anglaise, Kate Middleton n'a pas hésité à descendre sur le terrain ce samedi pour rencontrer les joueurs de son équipe, qui affrontaient la Papouasie-Nouvelle Guinée. Et tous semblaient sous son charme... Il faut dire que niveau look, elle avait mis le paquet !

Bien protégée d'une averse puissante sous un grand parapluie, la princesse de Galles avait choisi l'un de ses manteaux favoris, très long et d'un rouge pétant, signé sans surprise Alexander McQueen (2290 £). Déjà porté à de nombreuses reprises, notamment pendant le confinement, celui-ci portait le traditionnel coquelicot qui rend hommage aux anciens combattants outre-Manche tous les ans au mois de novembre, et recouvrait un col roulé bordeaux et un pantalon noir, ainsi que des bottes marron en velours, pratiques pour marcher sur un terrain boueux. En tout cas, bien plus que ses habituels escarpins !

Rayonnante, la jeune femme qui reprend ses activités après une semaine de vacances en famille a salué un par un tous les joueurs avant d'assister à leur match. A la mi-temps, elle a également tenu à discuter avec l'équipe féminine en visio, qui s'est qualifiée ce samedi même pour la finale de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, en battant le Canada.