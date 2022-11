Kate Middleton pas du tout à son avantage, cette photo qui a provoqué un tollé..

Quand il s'agit de retouches photos, les magazines en connaissent un rayon. Et la plupart du temps, ces rides effacées, ce grain de peau affiné ou cette taille plus marquée ont pour but de mettre en valeur les modèles, anonymes ou non. Mais depuis plusieurs années, la tendance semble s'inverser et le naturel reprend sa place. De quoi décomplexer certaines femmes, gênées par l'allure parfaite de leurs mannequins et actrices préférés en couverture de magazines. La tendance serait même d'assumer les années et cela s'est vu dernièrement. Helen Mirren, Meryl Streep, Andie MacDowell et même Zazie, les femmes ont choisi de ne plus se cacher et d'exhiber fièrement les années qu'elles affichent au compteur.

Ce sacré pas en avant pourrait bien faire évoluer les mentalités et ainsi placer les femmes considérées comme mûres sur le devant de la scène au lieu de les mettre au placard. Toutes ne sont pas encore concernées par les cheveux blancs, les rides marquées et la peau flétrie mais certaines, dont la duchesse de Cambridge, en font les frais malgré elles et plus tôt que prévu !

La Une d'un magazine se paye Kate Middleton

Le dimanche 13 novembre dernier, Kate Middleton a fait une apparition sur un balcon au côté de Camilla Parker-Bowles, reine consort. Toutes de noir vêtues, l'ex-princesse de Galles et sa belle-fille ont honoré la mémoire des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale, de manière très solennelle. Les traits tirés, le visage fatigué et la mine triste, Kate Middleton n'a pu masquer sa peine en cette journée que chérissait particulièrement la reine Elizabeth II, disparue le 8 septembre dernier.