Kate Middleton, vraie working girl : en blazer noir, la princesse s'impose à Windsor et elle en jette !

Si la vie de Kate Middleton est vouée à la Couronne, la duchesse de Cambridge se consacre autant qu'elle le peut aux causes qui lui sont chères. Parmi ces dernières, l'importance de la santé mentale, le développement de la jeune enfance et le côté primordial des activités qui leur sont proposées pour leur équilibre et leur éducation. C'est d'ailleurs pour discuter avec des professionnels dans le domaine que Kate Middleton avait rendez-vous au château de Windsor ce mercredi 25 janvier 2023.

La femme du prince William a débarqué en faisant sensation, comme d'habitude. Pas de robes, de tenues princières ou chic mais un look de working girl très apprécié. La princesse de Galles a ressorti l'une de ses tenues. C'est dans un costume noir qu'elle est apparue. Un body blanc en guise de haut signé Holland Cooper, un pantalon Roland Mouret, l'une de ses marques préférées, et un blazer noir de la maison Alexander McQueen (à qui elle avait aussi fait appel pour sa sublime robe de mariée le 29 avril 2011), Kate Middleton a fait sensation et mis des paillettes dans la vie de ses convives du jour.

Dans un bureau du château, Kate Middleton a évoqué le sujet de la petite enfance avec des professionnels du secteur. Entretien au cours duquel elle a notamment échangé sur quelques conseils et sur le travail de sa fondation, la Royal Foundation Centre for Early Childhood. Un combat dont elle a fait une priorité, elle-même maman de trois enfants : George, 9 ans, futur roi, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans.

Une maman très investie

En qualité de têtes couronnées, Kate Middleton et le prince William n'abandonnent pas leurs devoirs de parents. S'ils font évidemment appel à une nounou lors de leurs déplacements, la plupart de leur éducation est entre les mains de leurs parents. Ce sont eux qui, la plupart du temps, les emmènent et vont les chercher à l'école. Récemment, la duchesse de Cambridge révélait multiplier les activités sportives avec sa progéniture, comme favoriser les sorties en extérieur et les familiariser le plus possible avec la nature. Une maman (presque) comme une autre.