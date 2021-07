Kate Moss se dénude pour Kim Kardashian : nouvelle campagne Skims torride

Kim Kardashian a réussi son coup de com' ! En choisissant l'infatigable Kate Moss comme nouveau visage de sa marque Skims, la femme d'affaires a frappé fort. La top modèle britannique, qui a troqué les défilés de mode pour la création de son agence de mannequin, a accepté de devenir l'égérie de la marque de prêt-à-porter de Kim Kardashian. La campagne de cet été n'est pas passée inaperçue ! La muse de 47 ans pose en petite tenue avec le charisme et le charme qu'on lui connaît. Une vraie réussite qui met en avant la ligne de sous-vêtements Skims, qui se présente comme une marque inclusive, c'est-à-dire faite pour toutes les morphologies.

"Je vous présente Kate Moss pour SKIMS. J'ai rencontré Kate Moss pour la première fois en 2014 grâce à Riccardo Tisci, et j'ai été immédiatement frappée par son humour effronté, sa beauté authentique et classique - nous sommes amies depuis !", a expliqué la fondatrice de la marque, qui s'est félicitée de cette collaboration sur Instagram. Très proches, Kate Moss et Kim Kardashian ont même été vues en Italie il y a quelques semaines avec Lila Grace Moss, la fille de la mannequin.