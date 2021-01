Kate Moss et sa fille Lila réunies : sublime duo pour le défilé Fendi

Grâce au Covid-19, tout le monde est au premier rang. Distanciations sociales obligent, toutes les plus grandes maisons de couture se mettent au défilé en ligne. Le mercredi 27 janvier 2021, pour la Fashion Week parisienne Haute Couture, le défilé Fendi printemps/été 2021 avait définitivement quelque chose qui relate du renouveau. Pour la première fois depuis 54 ans, quelqu'un d'autre que Karl Lagerfeld a imaginé toute une collection : l'Anglais Kim Jones.

Pour un évènement aussi attendu, il fallait bien quelque chose de grandiose. Sous les dorures du palais de la Bourse de Paris, la maison italienne a fait défiler les plus grandes personnalités. Pour ouvrir le bal, un choix surprenant : Demi Moore. Robes à longues traînes, broderies, satin, bottes ornées de perles et talons peints à la main... le style anglais rencontre la grandeur à la romaine.

Pour porter ces matières nobles, celui qui organisait son premier défilé haute-couture pour femmes avait sélectionné des stars du mannequinat, notamment Kate Moss et sa fille Lila Grace Moss (18 ans), déjà égérie Fendi. Il suffisait d'avoir l'idée de les réunir. En même temps, leur participation était évidente, tant le mannequin britannique est fan absolue du travail de Kim Jones, et oeuvre également comme consultante pour les accessoires de la firme. "J'ai toujours voulu porter ses pièces pour homme – et maintenant il fait les collections femme !", s'est-elle extasiée à Vogue, en évoquant les sept années de Kim Jones passées chez Louis Vuitton pour les hommes. "Ses créations sont toujours très cool et modernes. Il comprend parfaitement ce que les gens veulent porter", a-t-elle ajouté.