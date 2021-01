Diaporama Kate Moss et sa fille Lila réunies : sublime duo pour le défilé Fendi

5 / 23

Exclusif- Week-end en famille à Rome pour Kate Moss, sa fille Lila Grace et son compagnon Nikolai von Bismarck ! Kate Moss, sa fille Lila Grace et son compagnon Nikolai von Bismarck sont arrivés le vendredi soir (11 décembre 2020) en jet privé. Ils ont séjourné à "l'Hôtel de La Ville" qui offre une vue imprenable sur Rome (c'est le même hôtel où D.West et L. James avaient séjourné pendant leur escapade dans la capitale)Le 13 décembre 2020