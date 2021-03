Katharine McPhee maman : elle dévoile l'étrange prénom de son bébé

Le petit Rennie est le premier enfant de la jeune femme, et le sixième de son époux. David Foster est papa de cinq filles (Allison, Amy, Sara, Erin et Jordan, âgées de 51 à 35 ans), nées de précédentes relations et de ses deux premiers mariages. Il a également érté le beau-père des top models Gigi et Bella Hadid, lors de son union avec leur maman Yolanda Hadid.

La grossesse de Katharine McPhee a été dévoilée au mois d'octobre 2020. La jolie brune de 36 ans a surpris les internautes avec un ventre rond lors d'un déjeuner avec son mari. Le 16 décembre 2020, elle s'était présentée à ses followers Instagram, touchant son baby bump volumineux sur un selfie. En légende, deux emojis coeurs bleus et un troisième d'un papillon de la même couleur indiquait qu'elle attendait un garçon.

Katharine McPhee et David Foster se sont mariés le 28 juin 2019 en l'église arménienne St Yeghiche dans le quartier de South Kensington, à Londres. Ils ont célébré, l'été dernier, leur premier anniversaire de mariage.

Au début de leur relation, les trente-quatre ans qui les séparent ont choqué les internautes. Les intéressés ont toujours ignoré leurs commentaires parfois déplacés. Les enfants de David Foster apprécient leur belle-mère. "Notre père vient d'une génération où les femmes sont plus passives... Kat l'a poussé à s'ouvrir. Elle facilite les choses, ce qui est vraiment important. Elle le pousse à être plus sensible et vulnérable", avait confié Erin Foster à People à leur sujet.