Katie Holmes canon avec son look oversize : l'actrice de retour sous les feux des projecteurs !

Un retour bien attendu pour Katie Holmes, qui n'avait pas joué à Broadway depuis 2008, il y a maintenant quinze ans ! Un retour attendu avec The Wanderers et remarqué puisque pour l'occasion c'est dans une tenue très chic qu'elle s'est présentée devant les studios de Good Morning America le 11 janvier 2023 à New York.

Habillée par la styliste Brie Welch, Katie Holmes s'est révélée dans une première tenue en pantalon large couleur champagne de la marque new-yorkaise Kallmeyer. Une tenue complétée par un manteau oversize de la marque londonienne Tove, un ensemble full large qui balançait parfaitement avec des chaussures vintage argentées signées Chanel. Entre pantalon doré et chaussures argentées ce mélange de couleurs audacieux a fait étonnamment sens. Pour sa seconde tenue, c'est sur des tons plus monotones que Katie Holmes a fait une seconde apparition en contrastant son ensemble avec une paire de boucle d'oreilles de chez AGMES.

Célibataire depuis peu

En décembre dernier, l'actrice récemment vue dans le film Alone Together s'est séparée de son petit copain Bobby Wooten III après huit mois de relation. La star inoubliable de Dawson et le compositeur originaire de Chicago avaient officialisé leur relation en juin dernier à l'occasion d'un gala à New York. Une source qui s'était confiée au magazine Us Weekly avait révélé que Katie Holmes et son compagnon n'étaient "pas faits pour être ensemble à long terme". Les principaux intéressés ne se sont jamais exprimés sur le sujet. Après un énième échec amoureux, Katie Holmes peut tout de même compter sur le soutien de sa fille, Suri Cruise. La fille du couple Katie Holmes et Tom Cruise a bien grandi. Aujourd'hui âgée de 16 ans, elle a été aperçue de nombreuses fois avec sa mère dans les rues de New York et plus récemment à l'aéroport de Newark.



Le divorce médiatisé de l'ancien couple de stars a fortement impacté la relation entre Suri et ses parents. Soupçonné de mettre en péril la vie de sa fille au nom de la scientologie, Tom Cruise n'avait pas obtenu sa garde. Katie Holmes, quant à elle, a mis partiellement sa vie sur pause pour se consacrer à son rôle de mère. Quinze ans plus tard, la star américaine de 44 ans fait son grand retour sur le devant de la scène avec un spectacle qui débutera le 26 janvier 2023.