Katie Holmes : Rare sortie masquée avec sa fille Suri qui a bien grandi, l'ado est le sosie de sa maman !

Depuis qu'elle en a obtenu la garde exclusive il y a 10 ans, Katie Holmes protège sa petite Suri plus que tout ! A bientôt 17 ans, la jeune fille dont le père est Tom Cruise vit une vie totalement normale et profite de ses amis et de ses premières amours comme n'importe quelle new-yorkaise de son âge. Ou presque : ce 27 décembre, alors qu'elle rentrait dans la Grosse Pomme avec sa mère, probablement après des fêtes de Noël en famille, elle a été prise en photo par des paparazzis.

Et nul besoin d'être un fin observateur pour remarquer à quel point la mère et la fille sont deux sosies ! Brune comme sa maman, la jeune fille possède ses traits fins et ses yeux en amande. Sur le sourire en revanche, on y voit peut-être un petit air de Tom Cruise... En tout cas, vêtue d'une doudoune vert clair et d'un pantalon marron, elle semblait en tout cas très heureuse de marcher aux côtés de celle qui l'a élevée toute seule depuis le divorce qui a déchiré ses parents en 2012.

Katie Holmes, que l'on dit à nouveau célibataire quant à elle, était vêtue d'un jean, d'un long manteau noir et d'une grosse écharpe. Le visage à moitié caché par un masque, l'actrice avait les bras chargés de sacs, comme sa fille, et toutes les deux sont ensuite sans doute rentrées chez elle pour profiter d'un Nouvel An entre amis.

Katie et Suri, ensemble pour toujours

Mais selon les médias américains, sans Bobby Wooten III, qui partageait la vie de Katie Holmes depuis plusieurs mois : en effet, le couple "ne se voyait pas vivre ensemble sur le long terme" ce qui expliquerait une séparation précoce. Une situation souvent reproduite par Katie Holmes : depuis le divorce difficile qui l'a opposée à Tom Cruise après 7 ans de mariage, la jeune femme n'a pas retrouvé l'amour durable. Entre 2014 et 2019, elle avait pourtant vécu une belle histoire avec le comédien Jamie Foxx, avant une rupture marquante.

La petite Suri, quant à elle, ne semble pas avoir envie de revenir sur le devant de la scène : sûrement très bien dans l'ombre, l'adolescente, qui n'a pas revu son père depuis le divorce, n'a pas l'air prête à suivre le chemin des caméras. Sa vie de petite new-yorkaise semble parfaitement lui convenir !