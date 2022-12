Katie Holmes aurait déjà rompu avec Bobby Wooten : la cause de leur rupture dévoilée

Katie Holmes (43 ans) et Bobby Wooten III (33 ans) ce serait fini ! Le couple se serait séparé après huit mois de relation. "Katie et Bobby ont rompu la semaine dernière", a ainsi déclaré une source à Us Weekly, expliquant que les ex n'étaient tout simplement "pas faits pour être ensemble à long terme". La source a ajouté que Katie Holmes "ne parlait plus de lui à ses amis". Une relation amoureuse qui semble donc déjà de l'histoire ancienne pour la jolie brune.

Pour rappel, Katie Holmes et Bobby Wooten ont été aperçus pour la première fois en avril 2022 lors d'une balade romantique à Central Park. La maman de l'actrice était également présente lors de cette promenade, ce qui sous-entend que leur relation était déjà sérieuse et officielle dans leurs familles respectives.

Un mois plus tard, les amoureux s'affichaient main dans la main sur le tapis rouge lors du gala du 25e anniversaire du Moth Ball. "Je suis heureux d'avoir Katie comme cavalière", avait déclaré Wooten à Us Weekly à l'époque. Fusionnels, ils s'étaient également rendus ensemble au festival du film de Tribeca quelques semaines plus tard et ont été photographiés très tendres l'un envers l'autre lors de la Fashion Week de Paris en septembre 2022.

Ils "semblaient très amoureux"

"Chaque fois qu'ils ne se voyaient pas, ils s'embrassaient et étaient très heureux d'être à nouveau ensemble", a déclaré à l'époque un témoin à Us Weekly, notant que Katie Holmes et Bobby Wooten étaient "très affectueux l'un envers l'autre à tout moment" et "semblaient très amoureux".

Selon cette source, Katie Holmes était aussi très proche de sa belle-famille. "Katie a passé du temps avec la famille de Bobby, qui l'appréciait vraiment", a-t-elle confié, ajoutant que "Katie était très discrète et gentille avec tout le monde".

Pour le moment, Katie Holmes et son ex-compagnon n'ont pas fait de déclaration officielle concernant leur rupture. Très discrète concernant sa vie privée depuis son divorce avec Tom Cruise, la maman de Suri a également été en couple avec Jamie Foxx, Chris Klein et Joshua Jackson.