Tom Cruise coupé de sa fille Suri depuis des années : un "plan rusé" pour la revoir révélé

Son grand retour dans Top Gun : Maverick sorti le 25 mai 2022, a été opéré avec succès. Ce dimanche 3 juillet, l'acteur américain célèbre ses 60 ans. Dans sa vie personnelle, il a connu quelques femmes très importantes dans sa vie et certaines avec lesquelles il a décidé de goûter aux joies de la paternité. Mais si ses relations avec ses aînés, sa fille Isabella Kidman Cruise, fille que l'acteur a adoptée en 1992 avec Nicole Kidman , son fils Connor, lui aussi adopté par le couple, trois ans plus tard, sont bonnes, il n'en va pas de même avec sa petite dernière Suri Cruise, fruit de ses amours avec Katie Holmes, ne sont pas des plus simples. Mais alors qu'il a coupé court au contact avec Suri, il pourrait être en train d'élaborer un "plan rusé" pour la revoir.

C'est la comédienne Leah Remini, ex-membre de la scientologie, qui oeuvre désormais pour mettre en lumière les dérives de cette organisation plus que controversée, qui a révélé cette information. Comme rapporté par nos confrères de Paris Match, Tom Cruise tenterait de contacter Suri Cruise à sa majorité pour la convertir. Suri Cruise, 16 ans, est le fruit des amours de la star de Mission Impossible avec Katie Holmes. L'actrice, après le divorce en 2012, a réussi à obtenir la garde exclusive de leur fille. Le but ? La protéger de l'église de la scientologie. Depuis cette décision radicale, l'ex-star de Dawson et Suri Cruise sont perçues comme des ennemies de l'organisation dont Tom Cruise est l'un des membres les plus importants.

Quel est son "plan rusé" pour la contacter ?

L'acteur a donc coupé les ponts avec son adolescente, alors qu'il garde toujours des relations avec ses deux aînés, eux-mêmes scientologues. Et selon Leah Remini, le héros de Top Gun préparerait un "plan rusé" pour renouer avec Suri Cruise, à l'aube de sa majorité. "Je suis certaine que son plan rusé est d'attendre que Suri grandisse pour qu'il puisse la recruter dans la scientologie et l'attirer loin de sa mère", a-t-elle ainsi fait savoir au New York Post, en août 2020. Elle a également souligné comprendre pourquoi Katie Holmes a toujours tout fait pour protéger sa fille unique de cette organisation. Et ne cache pas sa fierté d'avoir vu l'actrice de 41 ans réussir à "extirper sa fille de quelque chose qui aurait été potentiellement très toxique et dangereux, non seulement pour Suri mais aussi pour leur relation".